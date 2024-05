Mjesta koja vrijedi posjetiti ako vam se ovo ljeto ne ide na more

Aktivan odmor, biciklistički turizam ili pak upoznavanje gradova kroz koje bismo inače prošli super su ideje za godišnji. Ako su vam morske destinacije postale previše očekivane, možda je vrijeme za istraživanje nečeg novog.

Gorski kotar

Gorski kotar je dugo bio na putu prema moru, no odnedavno tu se nudi niz raznih smještaja u kojima se može boraviti više dana, a sve je popularniji i biciklistički turizam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Prodali sve | Video: KanalRi

Ako ste za istraživanje povijesti, tu je Kaubojsko selo Roswell, nastalo za potrebe snimanja nove trilogije o Indijanskom poglavici iz plemena Apača Winnetou i njegovom prijatelju Old Shatterhandu.

Zanimljiv je i povijesni dragulj dvorac Stara Sušica koji nudi pravi bajkoviti doživljaj - tamo se ujedno održava škola magije inspirirana svijetom Harryja Pottera.

Foto: TZGK

U prekrasnoj i iznimnoj ljepoti prirode koja je proglašena geomorfološkim rezervatom nalazi se izletište Zeleni Vir i Vražji prolaz. Radi se o jednom od najljepših kanjona u Gorskom kotaru.

Ovo je samo nekoliko atrakcija koje nudi ovaj predivan, zeleni dio Hrvatske koji valja istražiti i uživati na ne tako visokim temperaturama zraka.

Dolomiti

Iako poznati po skijanju, ova je regija u Italiji super popularna i ljeti. Obožavaju je planinari, ali i svi oni koji traže 'instagramične' scene kao iz bajke. Nude razne opcije i za obitelji, otvorili su niz zabavnih parkova.

Inače, ovo mjesto je jedno od najljepših područja prirode u regiji te nudi niz organiziranih odmora koji traju po tjedan dana - od gledanja izlaska sunca na nekom proplanku, do bicikliranja od jutra do navečer i slično.

Inače, Dolomiti su UNESCO-va baština, dijele se na Zapadne i Istočne, koje dijeli linija koja ide od Val Badije, prijevoja Campolongo, do doline Cordevole (Agordino).

Dolomiti su poznati po skijanju zimi te planinarenju, alpinizmu, penjanju i paraglidingu ljeti odnosno u kasno proljeće i ranu jesen. Slobodno penjanje tradicija je u Dolomitima od 1887. godine, kada se sedamnaestogodišnji Georg Winkler samostalno uspeo na jedan od vrhova Tornjeva Vajolet.

U prvom se tjednu srpnja održava godišnja dnevna brdska biciklistička utrka koja se održava kroz sedam planinskih prijevoja Dolomita nazvana Maratona dles Dolomites.

Slavonija

Slavonija ima veliku ponudu na području gastronomije i aktivnog odmora. Naime, sve su im popularnije turističke ture s biciklima, obilasci vinarija te upoznavanje lokalnih proizvoda.

Tamo se nalazi niz seoskih gospodarstava, jedno od njih je Ivica i Marica, nedaleko Osijeka. Imanje ima domaće životinje, a moguće je i jahati konje.

Od tamo je moguće razgledavanje Kopačkog rita, jednog od prirodnih dragulja Hrvatske.

I dio oko Požege se aktivirao, tamo se ističu razne vinarije, od Jakobovića do Galića i Krauthaker, ali i adrenalinski svijet. Imaju letenje paraglajderom, koji se diže desetak metara nad zemljom. Ne brinite, vodič kormilari ovim malim letećim vozilom, a doživljan je fascinantan.

Aktivne su im i razne ture po Papuku, gdje idu razna društva, ali i manje grupice. Popularan je biciklizam, uglavnom su to električni bicikli jer je s njima ipak lakše.

Ljubljana

Ljubljana je uspjela sačuvati tragove iz svih razdoblja svoje bogate povijesti; iz ostavštine rimske Emone; sve do razdoblja renesanse, baroka i secesije karakterističnih po pročeljima kuća i kitnjastim vratima središta grada, romantičnim mostovima koji krase rijeku Ljubljanicu, nagnutim krovovima i parkom koji seže duboko u središte grada.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ovdje su se susrele istočna i zapadna kultura, ali i talijanski koncept umjetnosti spojen s kiparskom estetikom srednjoeuropskih katedrala.

Ljubljana je i grad kulture. Dom je brojnih kazališta, muzeja i galerija, a ponosi se i jednom od najstarijih filharmonijskih orkestara na svijetu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Za Ljubljančane kultura je način življenja i razmišljanja i uvelike je dio svakodnevnog života. U gradu se godišnje održi preko 10.000 kulturnih događanja, među kojima je 10 međunarodnih festivala.

Stanovnici Ljubljane i njeni posjetitelji mogu se diviti umjetnicima sa svih područja - od glazbe, kazališta i likovne umjetnosti do alternative i avangarde. U toplijim mjesecima stolovi i stolice brojnih kafića pune obale Ljubljanice i stare gradske tržnice.

Mostar

Predivan grad u Bosni i Hercegovini, smješten na obalama rijeke Neretve, kulturno je sjedište i najveći grad Hercegovine.

Jedan je od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini, a ime je dobio po čuvarima mostova na obalama rijeke Neretve. Neretvu premošćuje Stari most koji se zajedno sa Starim Gradom od 2005. godine nalazi na popisu zaštićene kulturne baštine UNESCO-a.

Foto: Dreamstime

Nedaleko grada nalaze se razne atrakcije, kao što je selo Blagaja, gdje se samostan kojeg su u šesnaestom vijeku osnovali derviški redovnici. Osim izuzetne lokalne gastronomije, koja spaja utjecaje istoka i zapada, tu je i nešto za ljubitelje adrenalina.

Naime, mnogi koji posjete ovaj predivan grad upute se i u avanturistički park Fortica, istočno od grada na nadmorskoj visini od 500 metara. Glavna atrakcija ovog parka je 570 metara dug ZIP LINE sa kojeg se pruža nevjerojatan pogled na Mostar.

Lokalci će vam ponuditi i rafting na rijeci Neretvi, avantura počinje na sedamdesetak kilometara udaljenosti od Mostara, u gradiću Konjic. Posljednjih deset godina rafting na Neretvi doživio je naglu ekspanziju, organizirano je i nekoliko takmičenja, ali gornji tok Neretve namijenjen je prvenstveno za turistički užitak.

Salzburg

Grad Mozarta i njegovih kugli nudi mnogo više od slastice. Naime, ove godine u tom predivnom austrijskom gradu mnogi muzeji, od prirodoslovnih do povijesnih, imaju razne obljetnice stoga je lako uživati u znanosti i kulturi.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Salzburg, kao i mnogi veliki europski gradovi, imaju svoju Card, odnosno karticu koju ćete pronaći po manjim cijenama, no isplate se jer omogućuje ulaz u razne muzeje, atrakcije, a u cijenu je uključen i javni prijevoz.

Smješten je na granici s Njemačkom, s pogledom na istočne Alpe te je podijeljen rijekom Salzach. Nad gradom se ističe popularna tvrđava, u kojoj se nalaze i muzeji te razne atrakcije. U centru park i palača Mirabell postali su nezaobilazna destinacija za ljubitelje arhitekture, prirode i floralnih kreacija.

Grad nije velik, sačuvao je onu kulturu i način života na starinski način, no to je ujedno dio njihova šarma. Osim toga, moderni muzeji i razne novije atrakcije uklopile su se u ovaj jedan od najljepših gradova do kojih možemo doći i automobilom.

Grad je dobio ime po rudnicima soli, koji su danas atrakcija i zabava, a nalaze se nedaleko samog Salzburga.

Jezero Balaton u Mađarskoj

Ovo je jedna od onih destinacija koja se ističe zanimljivom, raznolikom prirodom s plažama, vulkanskim brdima, odmaralištima i visokim hotelima duž svoje 197 km obale. Brdovita sjeverna obala vinorodna je regija sa zaštićenim močvarama i pješačkim stazama u Nacionalnom parku Balaton Uplands.

Područja oko jezera nastanjena su bogatom i zanimljivom raznolikošću biljnog i životinjskog svijeta.

Na poluotoku Tihany postoji rezervat za divlje životinje, a još jedan u prostranim trščacima u blizini Keszthelya, gdje se gnijezde rijetke vodene ptice. Južna granica jezera je vrlo plodna, a vulkansko tlo na sjeverozapadu čini temelj poznatog vinorodnog područja.

Od Budimpešte je udaljen oko 80 kilometara, stoga je ovo prilika posjetiti i taj predivan grad.