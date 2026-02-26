Obavijesti

PRIČA PUNA EMOCIJA

Sandra iz Slavonskog Broda: 'Mačak Felix je spasio život svom gazdi i dobio 3D figuricu!'

Foto: Ivica Galović/ Pixsell

Sandra iz Slavonskog Broda otkrila je magiju 3D printera. Od hobija do obrta Queen3D, kreira skulpture koje uljepšavaju život i prostor. Njezina priča o mačku Felixu će vas dirnuti

Sandra Jularić iz Slavonskog Broda već deset godina u tvrtki u kojoj radi bavi se modeliranjem. Preciznost, strpljenje i oko za detalje postali su dio njezine svakodnevice. Potom je odlučila znanje prenijeti i u slobodno vrijeme. Iz znatiželje i ljubavi prema tehnologiji kupila je 3D printer - ne sluteći da će joj taj hobi promijeniti život. Pokrenula je obrt Queen3D.

U početku su to bile sitnice: figurice, dekoracije, likovi dječjih junaka. Printer je neumorno radio, a Sandra je učila, eksperimentirala i usavršavala svaki novi model. Svaki komad bio je mali izazov - kako uhvatiti karakter, kako postići realističnost, kako predmetu dati "dušu".

Prekretnica je došla spontano. Na prijedlog prijatelja pokušala je modelirati i isprintati kućnog ljubimca, psa, koji je bio punopravni član obitelji. Kad je vlasnica vidjela minijaturnu verziju svog ljubimca, nije mogla sakriti oduševljenje. Emocije, suze, zagrljaji - Sandra je tad shvatila da ne izrađuje samo figurice, nego uspomene.

- Kad sam počela 3D printanje, zamišljala sam industrijske dijelove, preciznost, tehniku, funkciju. Nisam ni slutila da ću jednog dana stvarati nešto što nosi nečiji život. Skulptura nije samo maca. Ovo je Felix. Jednu noć ugrizao je vlasnika. On je mislio da se želi igrati i otjerao ga. Nekoliko trenutaka poslije, ponovno ugriz. Pokušava i treći put. Slijedi snažan bol u prsima. Predinfarktno stanje i rečenica liječnika koja ledi krv u žilama: 'Da niste došli, umrli biste u snu'. Felix nije želio igrati se, on je znao... Dok sam izrađivala ovu skulpturu, svaki sloj nosio je težinu te noći. Osjetila sam tišinu, strah, zahvalnost. Trenutak koji dijeli život na 'prije' i 'poslije'. Shvatila sam koliko sam se i ja promijenila. Od industrijskih dijelova do priča koje spašavaju. Ovo nije plastika. Ovo nije samo 3D print. Ovo je Felix. Ugriz koji je značio: živi! Svaka moja skulptura nastaje srcem i nosi emociju, ali ova, ova je nastala iz poštovanja prema jednoj noći koja mijenja sve. Jer ponekad anđeli imaju šape - rekla je Sandra o figuri mačka Felixa, koji je samo jedna u nizu onih koje je do sada izradila. 

