Madonna poljubila Britney Spears, a Aguilera se naljutila

Na dodjeli MTV-jevih nagrada 2003. slavna Madonna počastila je sočnim poljupcima kolegice, potvrdivši sposobnost pomicanja kulturnih granica

Na današnji dan 2003. velika glazbena zvijezda Madonna i Britney Spears razmijenile su sočan ljubavnički poljubac u usta tijekom uvodnog nastupa na dodjeli MTV Video Music Awards, što se godinama kasnije smatralo najkontroverznijim trenutkom desetljeća. Dvije zvijezde nastupile su s Christinom Aguilerom i Missy Elliott. Iako je Madonna odmah uputila poljubac i Aguileri, publika to zapravo nije vidjela jer je redatelj odmah okrenuo kameru i u kadru smo vidjeli zapanjenog Justina Timberlakea u publici. Aguilera se navodno zbog toga čak i naljutila na organizatore. Bio je to dugo događaj koji su smatrali incidentom koji samo pokazuje Madonninu dosljednu sposobnost pomicanja kulturnih granica.

