Maja (36): Multipla skleroza me potaknula da pokrenem vlastiti biznis i sretna sam zbog toga

Zagrepčanka Maja Fertalić (36) je ove godine otkrila da boluje od multiple skleroze. Nije pokleknula nego je iz bolnice izašla još jača. Sada je pokrenula i svoj biznis. Proizvodi BARice odnosno zdrave snackove

<p>Kako sam se već unaprijed pripremala na dijagnozu, službena potvrda bila mi je samo papir, do tada sam već sve znala. A, kako sam je prihvatila – jednostavno, tu nema izbora. Jedini izbor koji sam mogla napraviti je klonuti tijelom i duhom, a svi koji me poznaju znaju da ja nisam osoba koja će klonuti - počela nam je svoju priču <strong>Maja Fertalić</strong> (36) iz Zagreba koja je u srpnju ove godine otkrila da boluje od multiple skleroze, kronične upalne bolest središnjeg živčanog sustava, ali nije se predala. </p><p>Bolest je nepoznatog uzroka i nepredvidljivog tijeka. Može se javiti u svim životnim dobima, ali najčešća je između 18. i 50. godine života. Kod Maje je simbolično sve počelo 1. travnja, ali ono što se događalo ni malo nije bila prvoaprilska šala.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Prvo što samo osjećala bio je pritisak na području prsnog koša, kao čvrsti stisak ne baš drage osobe. Već prije sam osjećala neku čudnu bol u desnom ramenu, pa sam pomislila da se radi o širenju te iste boli i odlučila problem rješavati masažama. Činilo se da se radi o živcu i da će to s masažama proći, no bol nije prolazila, a stisak je sve više jačao - ispričala je Maja. </p><p>Odlučila je otići na hitnu i to se pokazala kao prava odluka.</p><p>- I dalje je postojala nada da se ne radi o MS-u s obzirom na to da nisam imala druge uobičajene simptome poput umora, pomanjkanja ravnoteže i slično. Nakon pretraga dobila sam preporuku za MR mozga i kralježnice. Tri tjedna kasnije sam napokon i napravila MR, a do tada su simptomi svakim danom bili sve gori - pojavili su se trnci koji su strujali po tijelu, gubila sam osjet i ravnotežu, sve je teže bilo hodati - otkrila je Maja koja je odmah dobila pulsnu terapiju kortikosteroidima. Napravila je lumbalnu punkciju koja je potvrdila njenu konačnu dijagnozu. </p><p>Ali, i prije nego što je u srpnju dobila konačnu potvrdu svoje bolesti, ona je već imala spreman plan.</p><p>- Dio plana je bila i psihoterapija koja me naučila da moram živjeti sa MS-om, a ne boriti se protiv nje. Počela sam sve češće meditirati i utišavati svoje misli, počela sam i koristiti medicinsku konoplju (CBD ulje), promijenila sam prehranu, ali i pogled na život - rekla je Maja koja je priznala da joj nije bilo lako prihvatiti ovu bolest zbog koje je upoznala puno ljudi koji su joj jako pomogli.</p><p>- U pozadini mojih promjena titrala je misao – zašto me moje vlastito tijelo napada, što sam krivo uradila. I tako sam nastavila istraživati, a to me dovelo do divnih ljudi čije sam priče upijala i koje su mi pokazale da nisam sama u tome. U cijeloj priči je velika stvar to što nisam bila sama, a najveću podršku su mi naravno pružili obitelj i prijatelji. Još u bolnici sam počela psihoterapiju (preko zooma) s divnom terapeutkinjom Mirtom Petrinjak koja je sa mnom napravila čuda i još uvijek ih radi. Od početka sam krenula i trenirati sa svojom prijateljicom i trenericom Teom Pejnović, a odlučile smo da ćemo vježbe i snimati i dijeliti sa zajednicom, u nadi da ćemo nekog potaknuti na vježbanje i fizičku aktivnost. Divna life coachica i moja prijateljica Dubravka Fazlić s nama snima mindfulness vježbe. Jer, koliko je važno biti jak fizički jednako je toliko važno biti jak i psihički - ispričala je Maja.</p><p>U njenom se životu nakon otkrića ove bolesti, kako kaže, promijenilo sve i ništa.</p><p>- Ljude koje sam imala prije u svom životu imam i dalje. Jedan veliki plus je što je moj krug ljudi sada veći i bogatiji za moje suborce koji su mi pomagali i još mi pomažu na svakom koraku. Svaki dan šetam sa svojim psom i živim istom dnevnom rutinom. Jedino što je sad dio moje rutine i bockanje terapijom Copaxsone tri puta tjedno, potpuno drugačija prehrana, meditiranje i psihoterapija kao i novi posao. Ali, ja sam ista ona Maja koja sam i bila, samo su se postavke malo promijenile - kaže Maja koja je radila kao Logistic manager, ali je dobila otkaz.</p><p>- Igrom slučaja, u istom trenutku dok sam ležala u bolnici na pulsnoj terapiji, ostala sam i bez posla u kojem sam uživala. Ali sada, s ovom dijagnozom, gubitak posla ne vidiš kao nešto crno, nego vidiš novu stranicu s novim naslovom i veseliš se ispisati je nekim novim stvarima - otkrila je Maja koja je svoju novu stranicu već počela ispisivati.</p><p>Zbog multiple ona je počela proučavati razne pristupe u prehrani što je dovelo do njenog današnjeg posla u kojem silno uživa.</p><p>- Kako bi sebi osigurala zdravi snack gdje god idem, odlučila sam raditi zdrave nutritivno bogate pločice tj. snack, bez ikakvih dodanih šećera. Tako se rodila BARica i moj brend NUTTYbyMaja - rekla je Maja koja je iz svoje prehrane izbacila sve namirnice životinjskog porijekla te mliječne proizvode, zasićene masnoće, prerađenu hranu, sve šećere te gluten</p><p>BARica je od ideja u samo nekoliko dana postala gotov proizvod.</p><p>- Isprobala sam nekoliko kombinacija i načina pripreme i na kraju se odlučila za kombinaciju koja mi se sviđala. Naravno, prijatelji su mi bili testna grupa pa smo zajedno donosili zaključke - objasnila je Maja koja je otvorila i mali proizvodni pogon za svoje BARice. Početak, kao i svaki, nije bio lagan.</p><p>- U kuhinji u stanu smo radili BARice, prijateljica nam je posudila svoj mikser s posudom da barem miješanje izbjegnemo i sve smo radili ručno. No, kada smo počeli raditi malo veće količine odlučila sam da se moramo preseliti u proizvodni pogon. Već tada nisam bila u cijeloj priči samo ja, već i moja obitelj koja pomaže, a sve češće i prijatelji priskoče u pomoć. I dalje sve radimo ručno, što nam oduzima jako puno vremena, no kad radiš na nečem svom, ništa nije teško - ispričala je Maja koja veliku pažnju posvećuje pakiranju, ambalaži kao i razvoju vizualnog identiteta. </p><p>U ponudi trenutno ima dva proizvoda BARicu Original i BARicu vegan. Za oba je dobila i zdravstvenu ispravnost.</p><p>- BARica original je moj prvi proizvod na kojeg sam iznimno ponosna. Sastoji se od samo pet proizvoda – bademi, lješnjaci, kikiriki, med i kikiriki maslac, a za sve sastojke se trudimo da budu domaćeg porijekla. Čak uskoro uvodimo i vlastiti kikiriki maslac koji ćemo raditi u našoj maloj proizvodnji. BARica vegan ima šest sastojaka, a oni osnovni su isti – bademi, lješnjaci, kikiriki i kikiriki maslac. Umjesto meda koristimo agavin sirup, a u ovoj verziji se nalaze i suhe marelice - otkrila je.</p><p>Njeni proizvodi se se za sada mogu kupiti putem njene stranice na Facebooku.</p><p>- Nemam pojma gdje će me ova priča odvesti, ali trenutno me čini sretnom i ispunjenom što brojim ljudima osiguravam zdravi snack svakog dana - dodala je Maja kojoj je najveća želja zdravlje.</p><p>- Život s multiplom donosi i jednu određenu nepoznanicu jer nema lijeka i nema pravila. Ja želim napraviti sve što mogu da budem dobro. Naravno, želim i svoj brand podići na jednu novu razinu – da BARica postane dostupna svima i da doprinese osvještavanju društva o kvalitetnoj prehrani. Također se nadam da ćemo u budućnosti uspjeti nabaviti i stroj koji će nam omogućiti tranziciju s ručnog pravljenja svake pločice - zaključila je Maja. </p>