Želiš top second hand komade? Maja ima društvenu mrežu za to

Cilj mi je stvoriti zajednicu zaljubljenika u prirodu i modu jer može se izgledati šik i sa što manjim štetnim utjecajem na okoliš, kaže Maja Pulić (38), Dalmatinka sa zagrebačkom adresom, koja je nedavno pokrenula platformu DressApp.GREEN. Riječ je o domaćoj društvenoj mreži na kojoj će se, osim kupnje i prodaje rabljene odjeće, obuće i modnih dodataka, ljudi moći inspirirati stilovima drugih, a sve od postojećih komada u ormarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja je pokrenula aplikaciju za kupnju, prodaju i inspiraciju za outfite

Pokretanje videa... 00:45 Maja Pulić pokrenula je novu aplikaciju za razmjenu i kupnju rabljene odjeće | Video: 24sata/pixsell

Maja je inače ekonomistica i radila je u struci, ali joj je oduvijek bila želja pokrenuti nešto svoje. Ipak, nije ni slutila da će biti riječ o modnoj aplikaciji. Na takav iskorak potaknuo ju je sve štetniji utjecaj brze mode na okoliš i zdravlje.

- Radila sam klasični uredski posao, a za vlastiti startup odlučila sam se kad su mi životne prilike dopustile. Ipak su tu bila mala djeca, posao i razni projekti. Kad sam napokon uhvatila priliku i osigurala sredstva, krenula sam - započela je priču nasmijana Maja, koja je sa svojim startupom članica zagrebačkog ZICERA.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Kaže, da je znala da će njezin vlastiti posao svakako biti vezan za poticanje na održivi način života i društvenu odgovornost.

- Tijekom korone je poprilično eksplodirao online shopping. Osobno nikad nisam imala ni jednu aplikaciju za kupnju odjeće i uvijek sam smatrala da je previše imati toliko robe koju ne stigneš ni odjenuti. Osim toga, nakon što sam postala majka počela sam sve više razmišljati i o djeci, njihovoj budućnosti i kako će ovaj način proizvodnje koji potiče brzu modu utjecati na njihove živote - kaže Maja.

Naime, modna industrija danas je treći najveći zagađivač u svijetu. Godišnje se proizvede čak 100 milijuna artikala, a 90 milijuna tona odjeće godišnje završi na otpadu. To je jedan kamion odjeće svake sekunde. Procjene su da će do 2030. godine brojka porasti i da će se bacati oko 134 milijuna tona odjeće godišnje. Za proizvodnju jednih traperica potroši se od 5000 do 10.000 litara vode, a za jednu majicu 2700 litara vode.

Foto: Privatni Album

- Brojke su poražavajuće, a na našoj aplikaciji prati se svaki prodani i kupljeni artikl te koliko je kupac otprilike svojom second hand kupnjom uštedio vode i CO2 - kaže Maja te dodaje kako u Europi svaka osoba u prosjeku godišnje baci oko 11 kilograma odjeće, dok u SAD-u čak 37 kilograma.

Od toga se reciklira samo 15 posto, a ostatak se spaljuje ili trune na odlagalištu.

- Prije pokretanja startupa istraživala sam i došla do podatka da kupujemo 60 posto više odjeće nego prije 15 godina, a to je stvarno zabrinjavajuće - kaže Maja te dodaje kako je u brzoj modi odjeća sve lošije kvalitete, a sve skuplja.

- Smatram da svi moramo stati i razmisliti o našim navikama. Ljudi znaju kupiti nešto samo zato što košta nekoliko eura, a ne treba im. Računaju: 'Stavit ću na sebe nekoliko puta i baciti'. Takav način razmišljanja troši novac, energiju i vrijeme za kupovinu. Ovom aplikacijom, osim što promoviram održivost, želim poduprijeti i domaće brendove koji biraju kvalitetnije materijale, a odjeća traje - kaže te dodaje kako se sama našla u situaciji kad je shvatila da u ormaru ima komade koji uzalud stoje.

Tražila je način kako takvu odjeću zbrinuti dalje, bez završavanja na otpadu. Zaustavljanje trenda stalne kupovine bila je inspiracija za posao.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

- U našim ormarima ima stvari koje su lijepe i očuvane. Ako je nama dosadio, veliko nam je, malo ili jednostavno nije više naš stil, sigurno postoji netko koga će takav komad oduševiti i koji će se savršeno uklopiti u njegov stil - kaže Maja.

Imala je u cilju i održavanje buvljaka, no takva vrsta razmjene, prodaje i kupnje je ograničena vremenom i prostorom. Budući da je cijeli svijet online, aplikacija je bila najbolje rješenje.

- Cilj aplikacije nije samo kupnja i prodaja odjeće, obuće i modnih dodataka, nego stvaranje zajednice gdje će ljudi moći potražiti inspiraciju za outfite, kako da iskoriste ono što imaju, kombiniraju odjeću na drugačiji način. Tako ona opet postaje zanimljiva, vraća se u život i u našim očima dobiva novi sjaj - kaže Maja.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Na aplikaciji postoji funkcija UniqueMe. Tamo korisnici mogu unijeti visinu, građu tijela, stil i veličine. Ako je ta funkcija vidljiva na profilu, oni koji pretražuju mogu vidjeti odgovaraju li im mjere i stil onih koji objavljuju odjeću i obuću za prodaju. Osim toga, korisnici mogu objavljivati i fotografije cijelih outfita s kratkim opisom kako se iskombinirao pa se možemo inspirirati.

- Aplikacija je zamišljena kao svojevrsni 'zeleni Instagram' - kaže Maja te dodaje kako slogan nije kupi, nego je glavna poruka #nemoraskupitsve.

- Ljudi često kupuju jer nemaju ideje kako iskombinirati ono što već imaju. Zato je ova platforma zamišljena kao mala modna zajednica bez reklamiranja novog, kao što viđamo na društvenim mrežama - kaže Maja.

Aplikacija ima zasad oko 1000 korisnika, a pokrenuta je prije nešto manje od tri tjedna te se još nadograđuje.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Kod nas i dalje postoji stigma kupnje i prodaje rabljene odjeće, a ovom platformom želim razbiti tu stigmu jer ljudi u svijetu najnormalnije prodaju i kupuju već nošeno - kaže te dodaje kako je jednom prilikom organizirala buvljak uživo, a zvao se GREENSaturday, kao odgovor na crni petak, kad se masovno kupuje odjeća samo zato što je na sniženju.

- Voljela bih češće organizirati buvljake. Nadam se da će biti prilika za još njih jer, osim razmjene, takvi događaji odlična su prilika za druženje - kaže Maja.

- Želim umrežiti ljude koji će razmjenjivati ono što imaju, inspirirati se. I sama sam nedavno tražila haljinu za prvu pričest i pronašla curu koja iznajmljuje haljine za događaje. To je odjeća koju realno nosimo samo jednom. Mislim da je takav način razmjene sjajan - kaže Maja.

Foto: Privatni Album

Što se tiče transakcija, Maji je bilo u cilju da njezina aplikacija bude sigurno mjesto gdje će ljudi ostaviti svoje podatke i kreditnu karticu.

- Nitko nam u Hrvatskoj nije mogao osigurati da plaćanje ide preko njih, a tako da čuva novac dok kupac ne dobije ono što je tražio. Baš se poklopilo da kad sam krenula pokretati aplikaciju, kod nas je postao dostupan sustav za online plaćanje Stripe, koji je to omogućio - kaže te dodaje kako joj je u cilju bilo da lokalno korisnici imaju svjetsku uslugu.

Maja je mislila na sve pa platforma prati sve korake kupnje i prodaje od početka do kraja. Tako postoji i opcija povrata. Ako kupac nije zadovoljan, proizvod je oštećen ili nije dobio ono što je pisalo u opisu artikla, ima pravo tražiti povrat koji plaća platforma. Proizvodi se kupuju kao na bilo kojem webshopu, ali prodavači fizičke osobe trebaju imati Stripe korisnički račun, gdje prate svoje transakcije.

- Iako je ovo tek početak, nadam se da će naša mala zelena obitelj rasti, da će ljudi sve više biti osviješteni kako nas brza moda baca u začarani krug kupnje, potrošnje i bacanja robe, a u ormarima imamo stvari koje su prekrasne i vrijedne nošenja - zaključuje Maja.