Maja šuput otkrila tajnu njene rutine održavanja blistave kože. Od tretmana do kozmetike, otkriva kako je to bitno da bi održala sjaj kože koja je inače izložena teškim uvjetima
Maja Šuput otkrila svoju rutinu njege kože: Evo kako do mladolikog izgleda...
Pjevačica otkrila na svom Instagram profilu više o njezi svoje kože. Govori kako joj je najdraži tretman Hydrafacial, jer joj vrati kožu u 'normalno stanje', posebno u kombinaciji s laserom za pomlađivanje.
Otkriva da joj je koža sva istrošena jer živi noćni život i nosi puno šminke. Ali, uz redovito dolaženje u kliniku i korištenje preparativne kozmetike, njenoj koži se vraća prvobitan sjaj. Savjet koji Maja daje je: izlagati se suncu, ali uz dobar spf. Nošenje što manje šminke. Naravno, tu je i higijena. Govori kako redovito pere četkice za nanošenje šminke i kako je bitna čistoća ruku jer njima diramo njima lice. Kaže da je jako 'nabrijana' na to da je sve čisto i dezinficirano.
Također, Šuput navodi kada je žena sretna iznutra, da se to svakako vidi izvana.
- Žene, radite na tome da vam unutarnja sreća bude na jednom nivou i onda će i koža imati dobar sjaj.
Iz svoga iskustva govori da spava jako malo. Zato naglašava da je san jako bitan jer čim se naspava, koža joj izgleda puno bolje
