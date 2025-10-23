Maja Šuput otkrila svoju rutinu njege kože: Evo kako do mladolikog izgleda...

Pjevačica otkrila na svom Instagram profilu više o njezi svoje kože. Govori kako joj je najdraži tretman Hydrafacial, jer joj vrati kožu u 'normalno stanje', posebno u kombinaciji s laserom za pomlađivanje.

POGLEDAJ VIDEO: Maja Šuput i Šime Elez na motoru

Pokretanje videa... 00:35 Maja Šuput i Šime Elez na motoru | Video: Fiuman.hr

Otkriva da joj je koža sva istrošena jer živi noćni život i nosi puno šminke. Ali, uz redovito dolaženje u kliniku i korištenje preparativne kozmetike, njenoj koži se vraća prvobitan sjaj. Savjet koji Maja daje je: izlagati se suncu, ali uz dobar spf. Nošenje što manje šminke. Naravno, tu je i higijena. Govori kako redovito pere četkice za nanošenje šminke i kako je bitna čistoća ruku jer njima diramo njima lice. Kaže da je jako 'nabrijana' na to da je sve čisto i dezinficirano.

Također, Šuput navodi kada je žena sretna iznutra, da se to svakako vidi izvana.

- Žene, radite na tome da vam unutarnja sreća bude na jednom nivou i onda će i koža imati dobar sjaj.

Iz svoga iskustva govori da spava jako malo. Zato naglašava da je san jako bitan jer čim se naspava, koža joj izgleda puno bolje