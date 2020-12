'Znala sam da ne bih trebala biti toliko uzbuđena. Bila sam prestara za to. S jedanaest godina, najstarija i mamina 'odrasla' djevojčica, morala sam biti mirna. Ipak sam već išla u školu. No, svaku priliku koju sam dobila, kad sam bila sama, provjeravala sam sve poklone ispod drvca. Pročitala sam svaku oznaku i osjetila svaki paket, pogađajući sadržaj unutar njega. Toliko sam često pregledavala svaki poklon da sam mogao prepoznati koji je poklon išao kojoj osobi, a da nisam ni pogledala oznake.

Bila je to teška godina za moju obitelj. Kad god bi moja mama pogledala drvo i razbacane darove, uzdahnula bi i upozorila nas: 'Ove godine neće biti toliko za Božić. Pokušajte ne biti razočarani'. Božić je bio tradicionalno vrijeme kada su me moji roditelji razmazili. U prošlim godinama darovi bi se gomilali i prosipali ispod drvca, zauzimajući cijelu dnevnu sobu. Često sam čula frazu 'darivanje je bolje od primanja', ali pomislila sam da je onaj tko je to rekao morao biti van sebe. Dobivanje poklona je cijela poanta Božića! To je bio razlog što nisam mogla zaspati na Badnjak.

Na božićno jutro željno smo čekali u hodniku dok nam tata nije rekao da je sve spremno. Uletjeli smo u dnevnu sobu i pustili ukrasni papir da leti oko nas. Nismo baš čekali i gledali dok su drugi članovi obitelji otvarali poklone.

- Evo još jednog za tebe - rekla je mama dok mi je pružala paket. Zbunjeno sam je pogledala. Provela sam toliko vremena pregledavajući darove prije Božića i prepoznala sam taj. Ali on nije bio za mene, već za moju mamu. Na njega je stavljena nova etiketa, s mojim imenom ispisanim majčinim rukopisom.

- Mama, ne mogu ... - izustila sam. Zaustavio me majčin željan, radostan pogled - pogled koji zapravo nisam mogla razumjeti.

- Da vidimo što je, dušo. Požuri i otvori - rekla je.

Bilo je to sušilo za kosu. Iako se ovo možda čini samo jednostavnim poklonom, meni je to bilo puno više od toga. Budući da sam bila jedanaestogodišnjakinja, ostala sam zapanjena. U mom svijetu, gdje je primanje nadmašivalo davanje, čin nesebičnosti moje mame bio je neshvatljiv. Bio je to golem čin. Suze su mi ispunile oči i u nevjerici sam pomislila koliko me mama mora voljeti da bi se odrekla svog božićnog poklona kako bi ih ja mogla dobiti još nekoliko.

Uvijek sam se rado sjećala tog Božića. To je imalo takav utjecaj na mene. Sada, kao odrasla osoba s djecom koju obožavam, mogu razumjeti mamine postupke. Vidim kako se ona nije 'odricala svog Božića' kao što sam mislila, već je pronalazila još veću radost u svom Božiću jer je darivanje zaista bolje od primanja. Jednostavan čin moje mame značio mi je sve', ispričala je Jennifer Yardley Barney, piše Reader's Digest.