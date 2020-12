Problem nastaje onda kada roditelji lažu o težim temama poput smrti ili razvoda. Možda mislimo da djeci štedimo osjećaje, ali zapravo im uskraćujemo emocionalni razvoj. Osim toga, pogoršavate priliku da izgradite povjerenje i komunikaciju između svoje djece i sebe.

Pa kada biste trebali govoriti istinu, a kada je u redu lagati?

1. Smrt

Nije u redu: Bez obzira radi li se o četveronožnom prijatelju ili pradjedu, nikad nije lako djetetu reći da voljene osobe više nema. Ali upotreba složenih metafora ili potpuno izbjegavanje teme samo vam stvara probleme u budućnosti.

Bolje je djetetu reći istinu, prilagođavajući razgovor njegovoj dobi. Ako se bojite pozabaviti tom temom, puno je knjiga koje vam mogu pomoći.

2. Odakle dolaze bebe?

Nije u redu: Mnogo je lakše djetetu reći o rodi nego o seksu, ali izbjegavanje teme može potaknuti nezdrave, zbunjujuće ili negativne poglede na spol i sliku tijela.

Vaš se razgovor ne mora pretvoriti u lekciju iz biologije. Započnite s malim razgovorom pojašnjavajući da jaje raste u maminom trbuhu. Tada, kako vaše dijete postaje starije i zrelije, možete mu pružiti konkretnije detalje.

3. Djed Mraz

OK: Iako bismo voljeli da roditelji dobiju zasluge za gomilu poklona, ​​u redu smo i s time da djeci kažemo da im muškarac u crvenim odijelima donosi sve darove.

Zašto? Jer Djed Mraz pomaže u poticanju mašte. Isto vrijedi i za Zubić vilu i uskršnjeg zeca.

4. Razvod braka

Nije u redu: Djeca vrlo lako mogu naslutiti kada nešto nije uredu s njihovim roditeljima. Pa ako im pokušate reći da se vi i vaš partner još uvijek volite, velika je vjerojatnost da vam neće vjerovati. A da i ne spominjemo, to im može dati lažnu nadu da ćete vas dvoje opet jednom biti skupa. Najbolje je djetetu reći istinu, koliko god teška bila, ali naravno, prenesite djetetu to na najbolji mogući način. Pronađite prave riječi.

5. Skrivanje povrća u jelu

OK: Kada je riječ o skrivanju povrća u obrocima vaše djece, time im pomažete da opskrbe organizam prijeko potrebnim vitaminima i mineralima.

6. Vaša prošlost ispunjena zabavom

OK: Jednog dana morati ćete razgovarati sa svojim tinejdžerom o drogama i alkoholu i oni će vas možda pitati jeste li ikad eksperimentirali dok ste bili dijete.

Reći im istinu, pogotovo ako je bilo negativnih posljedica zapravo bi moglo ukloniti napast. Ali ako se ne osjećate ugodno ili niste sigurni kako se objasniti, možda biste prošlost trebali zadržati za sebe.

7. Odsutni roditelji

Nije u redu: Ako je vaš partner napustio obitelj, možda on za vas više ne postoji. Ali to nije ono što biste trebali reći svojoj djeci kada pitaju gdje su im mama ili tata. Ako se odsutni roditelj ikad vrati, teško ćete svojoj djeci objasniti tu laž, piše Your Tango.