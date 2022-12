Majica Vivienne Westwood i Malcolma McLarena 'God Save the Queen' ikona je punk stila

Kultna britanska dizajnerica Vivienne Westwood je s Malcolmom McLarenom dizajnirala 1977. majicu s natpisom 'God Save the Queen' ukrašenu grafikom Jamesa Reida i stihovima pjesme benda Sex Pistols. Ona je bila provokativna modna autorica, a McLaren dio legendarnog punk benda.

Kreacija je nastala u godini kad je Elizabeta II proslavila srebrni jubilej, obilježavajući dvadeset i pet godina svoje vladavine kao kraljice. Ovim je punk supkultura poručila protivljenje konvencionalnim pravilima društva, pa je lik kraljice bio idealan element, kao simbol tog urednog, konzervativnog društvenog poretka.

U ovoj majici vrlo su očiti utjecaji drugih oblika umjetnosti, uključujući glazbu i grafički dizajn. Glavnu grafiku na prednjoj strani majice dizajnirao je punk grafički dizajner Jamie Reid, a prikazuje kraljicu Elizabetu II sa sigurnosnom iglom na licu. To je varijacija umjetničkog djela za singl Sex Pistolsa iz 1977. 'God Save the Queen'. U to vrijeme, pribadače, ziherice i šiljasti elementi, etablirane su kao top dodaci.

Punk stil preuzeo je elemente 'greaser' stila iz pedesetih, uključujući uske traperice, radne čizme i kožne jakne. No, pankeri su dodatno preuredili ovaj izgled rezanjem, klinovima, poderotinama, sigurnosnim pribadačama i drugim metodama rasturanja samog tekstila i odjevnog predmeta.

Nakon te specifične majice, stil je nastavio u revijalnom tonu, pankeri su prihvatili odjevne komade koji su djelovali uništeno i demolirano. Bio je to prvi trend koji je uključivao rasturenu teksturu, odjeću koja je djelovala nedovršeno, kao da ju je radila neka frustrirana osoba.

U to doba bio je ovaj potez šok za publiku koja se slagala s konzervativnim stavovima društva, a to je većina. Ulice su najednom preplavile majice s provokativnim i kontroverznim slikama – taj je predmet postao primjer antimode.

Odjeća, a prvenstveno majice, bile su hibrid utjecaja modnih i glazbenih stilova, pošto su Westwood i McLaren bili par. Radili su kreacije za druge, opskrbljivali su pankere odjećom sa zihericama i sličnim elementima.

Ovaj je stil prisutan u modi i danas, no razni ga autori kombiniraju s brojnim drugim modnim elementima. Hibridni stilovi dio su ere raznih identiteta, punk je jedan od njih. No, danas on nije nužno toliko buntovan, već više je u svakodnevici prisutna kao estetska inspiracija stilu koji je nekada promijenio društvo.

U vrijeme raznih kriza i svjetskih turbulencija, dizajneri na razne načine koriste punkerske elemente, kako bi poručili svijetu da se ne slažu s nečim, a ako je poruka snažnija, to je izričaj upečatljiviji.

Vivienne Westwood i dalje je ikona punka, donosi buntovne kreacije te je svijet mode doživljava kao jednu od najkreativnijih ikona mode prošloga stoljeća.

