Brend Loewe ima novi zimski hit: Kendall i Hailey nose njihovu mega napuhanu jaknu

Foto: Instagram / loewe.com

Pufaste jakne nalaze se već godinama na listi najtraženijih, naročito kad stisnu minusi, no sada smo došli do one koja djeluje poput balona, a predlaže je luksuzni brend čije kreacije nose zvijezde

Hit cure nose novu trendovsku deliciju, radi se o kreaciji brenda Loewe, inspiriranoj sportskim stilom. Malo nalikuje i na balon, stoga se istaknula u zimskoj kolekciji ovog španjolskog brenda. Cijena nije mala - za komad treba platiti 45.000 kuna. Za Kendall nema zime, ovih dana sigurna je u jakni inspiriranoj poplunom. Svako malo neka se specifična kreacija postavi kao hit, nose je svi. No, tada high-street dućani kreću u inspiriranje te one dođu do šarolike i raznolike modne publike. POGLEDAJTE VIDEO: Hailey Bieber, jedna od ikona stila i cura koja zna izabrati, nosi svoju omiljenu jaknu u satenskoj varijanti, na široke traperice i koledžice. Ovaj stil specifičan je za inspiraciju sportskim elementima, pošto jakna dolazi iz svijeta aktivnosti. Naime, trendovi udobnosti već neko vrijeme vladaju modom, a nedavna pandemija samo ih je pojačala. Na momente jakna djeluje poput popluna, a to je taj utješni element koji je u modi ekstremno naglašen. Odjeća ima zaštitničku funkciju ne samo na fizički, već i psihološki način. I zato je Jonathan Anderson, kreativni direktor modne kuće Loewe i jedan od tvoraca mnogih top kreacija zadnjih godina, predložio ovu voluminoznu formu. Moda ima artistički predznak u nekim područjima, a ovakve su jakne idealan primjer. Radi se o kreativnosti koja ignorira klasične kanone ljudske forme te eksperimentira oblicima i detaljima. Elementi poput kugli i općenito napuhanaca idealni su i za evociranje fizičke distance kojom smo bili terorizirani donedavno, a sada od svega ostaje tek artistička kreacija koja svjedoči djeliću modne, ali i društvene povijesti. Ipak, napuhanci su sveprisutni, Loewe ih donosi u par varijanti, pa ćemo i ove zime voljeti odjeću koja daje dojam da smo ušuškani u nešto pufasto i super ugodno. A za one koji ne žele hodati naokolo u poplunu, tu su torbe jastuci, imena Goya. Da si ipak priuštimo malo odmora.