Majka dvoje djece priznala: 'Ne želim ih vidjeti baš svaki dan'

Majka je priznala da ne želi svaki dan viđati svoju djecu, ali tvrdi da je to ne čini "lošom majkom".

Lucy Parker (35) iz Maidenheada, Berkshire, rekla je da se osjećala "iscrpljeno" prije nego što je s bivšim suprugom, također 35-godišnjakom, ravnopravno podijelila skrbništvo nad njihovim kćerima od šest i četiri godine.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Majka dvoje djece priznala je kako vjeruje da joj to što ne viđa svoju djecu svaki dan omogućuje da bude bolja mama, jer sada ima više vremena i više energije - druži se sa svojim društvom, izlazi i putuje.

Lucy, kreatorica sadržaja i stručnjakinja za društvene mreže, rekla je kako joj to što ne brine o djeci 24/7 daje više vremena za posao i fokusiranje na druge aspekte života.

Odmor od stalne brige za djecu omogućuje joj da ima više energije kada je s njima. Kada je podijelila svoje stavove na internetu, neki komentatori su rekli da im je to "slomilo srce" i pitali je "zašto si onda imala djecu?", ali Lucy ne želi da se drugi roditelji srame zbog toga što se osjećaju iscrpljeno i žele pauzu.

Lucy, koja sada živi u Perthu, Australija, rekla je: "To što ne želiš viđati svoju djecu svaki dan ne znači da ih ne voliš", dodajući da je osjećaj obostran.

- Moja djeca ne žele vidjeti mene svaki dan - objasnila je.

Foto: lev dolgachov

- Ne mislim da me to čini lošom majkom - to što ne želim biti s djecom 24/7. Posljednjih šest godina osjećala sam se kao da nisam potpuno prisutna ni kao majka, ni kao poslovna žena. Postalo je očito da obje strane trebaju predah - izjavila je.

Lucy je oduvijek bila "karijerno orijentirana" i nije htjela "odustati" od posla zbog djece. Kaže kako je njen bivši partner uvijek podržavao tu njenu ambiciju, ali ona je osjećala pritisak kao glavni izvor prihoda.

Zbog fleksibilne prirode svog posla često je pokušavala balansirati između rada i brige o djeci.

- Sposobna sam raditi od kuće i brinuti se za djecu. Bilo je to blagoslov, ali i nešto što me potpuno iscrpilo - prisjetila se.

Lucy je osjećala pritisak da zaradi 20.000 eura u tri mjeseca kako bi preselila obitelj natrag u Australiju nakon godina seljenja između Velike Britanije i Australije.

- Morala sam raditi svaki mogući dan. Nisam tražila pomoć, smatram da sam trebala - priznala je.

Kad su se ona i njezin suprug odlučili razdvojiti u listopadu 2023., Lucy je osjetila olakšanje pri pomisli na zajedničko roditeljstvo.

- Rekli smo da ćemo skrbništvo podijeliti 50/50. Čim smo to dogovorili, pomislila sam "konačno, pauza" - izjavila je.

Kod nje su sada djeca 60 posto vremena, ali njezin bivši suprug će preuzeti dodatne dane kada njihovo najmlađe dijete sljedeće godine krene u školu.

Kad se njezin bivši suprug iselio u travnju 2024., počela je dobivati slobodne dane bez djece.

- Taj sam tjedan samo plakala. Sve što sam radila bilo je suočavanje s procesom ozdravljenja. Bilo je to ružno, ali djeca me nisu vidjela da plačem. Morala sam zaista otkriti tko sam zapravo ja. Nisam znala ni što volim raditi, a onda sam odlučila isprobati razne hobije - izjavila je.

Sada samo želi putovati i sjediti na plaži u tišini.

Lucy sada koristi to vrijeme za posao, istraživanje hobija i povratak u svijet spojeva.

- Tjedan kada nemam djecu, mogu nadoknaditi posao i unaprijed se pripremiti. Otkako smo se razdvojili, počela sam izlaziti, mogu to raditi kad djece nema. To je moje vrijeme da radim što želim - izjavila je.

- Moj san je oduvijek bio putovati, a to sam stavila na čekanje. Sada to mogu raditi - svaki drugi tjedan. Uživam, imam energije - navela je.

Lucy je iskrena sa svojom djecom o tome zašto želi da provedu vrijeme s ocem.

- Znaju da mama ne želi biti s njima svaki dan jer želi da ih i tata ima. Tata im nudi drugačije stvari, kako mu mogu uskratiti jednak pristup djeci? Ono što on nudi jednako je važno - veli.

Iako joj nedostaju djeca kada su s ocem, ne zove ih jer bi to bilo "uznemirujuće" za njih.

- Djeca dobivaju prekrasan spoj oba roditelja koji su proveli tjedan zajedno. Šalimo se da bi se ljudi trebali vjenčati, imati djecu i razvesti se - izjavila je.

- Sada moja djeca imaju dvije sretne kuće - smatra mama.

No, Lucy se suočila s kritikama online zbog svoje iskrenosti.

- Najčešći komentar bio je 'zašto si onda imala djecu?', što je smiješno pitanje. I nadam se da moja djeca nikada neće vidjeti taj video - priznaje.

Ali Lucy želi da roditelji znaju da je normalno osjećati potrebu za malo odmaka od svoje djece.

- U redu je tražiti pauzu. U redu je ne željeti biti oko djece 24/7 - izjavila je.

- Ako vam to šteti zdravlju ili mentalnom zdravlju, pokušajte nešto učiniti da si pomognete. Ako niste u najboljem izdanju, to će se prenijeti i na djecu. U tom trenutku ona pate - zaključila je, piše Daily Mail.