Majka troje djece: 'Jedno svoje dijete volim više od drugih, i ne grize me savjest zbog toga'

Samohrana majka (39) iz Londona kaže 'da joj druženje s njezinim miljenikom čini podnošljivijim vrijeme provedeno s ostalo dvoje djece'.

Njezin mezimac je najmlađi sin kojeg je dojila duže nego ostalu djecu. Mališan ima 7 godina i majka za njega misli kako je posebniji od drugih. Uvjerena je čak da će biti zauvijek najvažnija žena u njegovom životu.

POGLEDAJTE VIDEO o odgoju djece u Danskoj:

- Nisam očekivala da ću imati favorita. Sve ih tretiram isto i sve ih volim. Drugi se šale da mi je on najdraži i definitivno jest. Mislim da ga volim više, moram to priznati - rekla je ova mama koja je odučila ostati anonimna kako bi izbjegla osuđivanje ljudi koje poznaje.

- Najmlađi sin je davatelj, a drugo dvoje, stariji sin i kći, su primatelji. Nas dvoje smo jako slični. On me zaista osjeća i, ako sam uznemirena, priđe mi i pita zašto pa me zagrli. Ne tražim to od njega, on samo dođe, a to je stvarno dirljivo - ispričala je.

- Tužna sam kad nije kod kuće jer je kod oca, a on to zna pa mi uvijek pošalje SMS poruku 'Bok mama, jesi li dobro?'. Jednostavno smo duhovno povezani. Vjerujem da se ljudi mogu podijeliti na one koji daju i one koji uzimaju energiju. On samo daje, a drugo dvoje uzimaju, tako da je u mom slučaju lakše imati troje djece nego dvoje - nastavila je.

Foto: Dreamstime

- On daje energiju i ljubav pa onda imam dovoljno za drugo dvoje. Dobro se ponaša i sluša kad mu se obratim jer vidi kakav učinak stvari imaju na mene. Drugi to ne vide i ne ponašaju se tako dobro - dodala je.

Priznaje da se u nekom trenutku osjećala krivom što ima favorita. Čak je pokušala malo više ignorirati najmlađe dijete kako bi više pažnje posvetila drugima, ali ubrzo je sve bilo kao i prije.

- Ne volim skrivati osjećaje i sve se vratilo na staro. Sada se ne osjećam krivom jer shvaćam kako sa svima njima imam nešto posebno. Društveni mediji su opaki prema mamama koje imaju favorita, ali to je jednostavno tako. Meni je to logično - rekla je i spomenula da se s njihovim ocem razišla 2016. godine.

- Djeca će odrasti i imati svoje obitelji. Ali znam da ću uvijek dobivati poruke i pozive od njega. Apsolutno sam sigurna da će mi uvijek biti jako blizak. Kaže da će se oženiti, ali će me voljeti više od svoje žene. Rekla sam mu da bi ona trebala biti na prvom mjestu i kako je to potpuno druga vrsta ljubavi - rekla je, a prenosi The Sun.

Najčitaniji članci