Zaposlenici izraelskoga Nacionalnog centra za spašavanje morskih kornjača uklanjaju toksičnu tvar iz dišnih putova kornjača, a otkrili su i kreativan način da je izbace iz njihova probavnog trakta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Odlučili su majonezom liječiti ugroženu vrstu zelenih kornjača otrovanih izlijevanjem nafte koje je nanijelo nezapamćenu štetu, zagadivši izraelsku obalu gustim crnim katranom. Guy Ivgy, veterinar u Centru za spašavanje morskih kornjača u gradu Michmoretu, sjeverno od Tel Aviva, rekao je da ondje trenutačno liječe 11 kornjača koje su, nakon konzultacija odlučili hraniti majonezom jer ona pridonosi razgradnji nafte te im se na taj način čisti organizam.

Izlijevanje nafte izraelska je uprava za zaštitu prirode i parkova nazvala jednom od najgorih ekoloških katastrofa u zemlji, a zahvatilo je veći dio izraelske obale.

- Ove su sirote životinje pune katrana. Dušnici su im iznutra i izvana puni katrana. Nastavit ćemo ih hraniti majonezom, koja čisti probavni sustav jer razgrađuje katran - rekao je Ivgy, dodavši kako očekuje da će oporavak trajati tjedan do dva, a potom će kornjače biti puštene na slobodu.

Tisuće dobrovoljaca sudjeluju u nastojanjima da se katran ukloni s izraelskih plaža i 195 kilometara duge obale, što bi moglo potrajati mjesecima.

Ministarstvo za zaštitu okoliša izvijestilo je da istražuje uzrok izlijevanja nafte, a vjeruje se da se ono dogodilo početkom veljače, no za ekološku katastrofu se nije znalo do prije nekoliko dana kada je more na obalu izbacilo oko 1000 tona nafte i katrana. Čini se da se zagađenje proširilo prema sjeveru te zahvatilo i obalu Libanona.

U ponedjeljak je izraelski sud zabranio objavljivanje podataka o istrazi, uključujući i naziv broda iz kojega se, kako se vjeruje, izlila nafta, ime luke iz koje je isplovio i kamo je plovio. Izraelski mediji pišu kako se sumnja na tanker "Minerva Helen" koji plovi pod grčkom zastavom, a trenutačno je na sidru u španjolskoj Cartageni.