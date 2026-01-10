Nakon 10 godina u inženjerstvu počela objavljivati izazovne fotke, sada ju prate milijuni...

Dulce Soltero je meksička influencerica, model i kreatorica sadržaja koja se istaknula na platformi za odrasle i društvenim mrežama, posebno Instagramu gdje ima milijune pratitelja
Dulce nije samo još jedna influencerica, zapravo je inženjerka u industrijskom sektoru. Studirala je i radila u industriji oko deset godina prije nego što je odlučila iskoračiti i u online svijet.
Ona često ističe kako za nju OnlyFans nije jedino sredstvo za život, već hobi i dodatni izvor prihoda.
Naglašava važnost obrazovanja i vlastitog razvoja izvan društvenih mreža. - Ljepota i mladost neće trajati zauvijek, ono što ostaje jest ono što si izgradio u svojoj glavi - govori.
Osim klasičnih influencerskih sadržaja poput fotografija i lifestyle videa, često objavljuje i posebne tematske sesije, poput cosplaya popularnih likova (npr. Bulme iz Dragon Balla), koje su postale viralne i izazvale puno reakcija na mrežama.
Na platformi OnlyFans, Dulce objavljuje ekskluzivan sadržaj koji nije dostupan drugdje, od profesionalnih foto sesija do intimnijih videa i snimki iza scene.
Njezin profil je među istaknutijima među meksičkim kreatoricama, često se spominje u društvu poznatijih imena kao jedna od najpraćenijih.
Iako je modeling velik dio njezinog online branda, Dulce ističe da su joj strast, autentičnost i povezivanje s pratiteljima ono što je izgradilo njezinu zajednicu.
Jedna od najzanimljivijih stvari o Dulce je ravnoteža koju pronalazi između profesionalnog života i digitalne karijere. Njezin stav je inspirativan: želi pokazati da je moguće slijediti različite interese i ne definirati se samo jednom ulogom, bilo kao inženjerka, model ili influencerica.
