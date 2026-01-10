Obavijesti

Nakon 10 godina u inženjerstvu počela objavljivati izazovne fotke, sada ju prate milijuni...

Dulce Soltero je meksička influencerica, model i kreatorica sadržaja koja se istaknula na platformi za odrasle i društvenim mrežama, posebno Instagramu gdje ima milijune pratitelja
Dulce nije samo još jedna influencerica, zapravo je inženjerka u industrijskom sektoru. Studirala je i radila u industriji oko deset godina prije nego što je odlučila iskoračiti i u online svijet.
Dulce nije samo još jedna influencerica, zapravo je inženjerka u industrijskom sektoru. Studirala je i radila u industriji oko deset godina prije nego što je odlučila iskoračiti i u online svijet.
