Majstor čokolade okrunjen za najboljeg slastičara na svijetu

Belgijski majstor čokolade Pierre Marcolini proglašen je za najboljeg slastičara na svijetu čime je učvršćena reputacija Belgije kao zemlje vrhunske čokolade

<p>Odluku je donio žiri neovisnih novinara, a titulu dodjeljuje World Pastry Stars, organizacija sa sjedištem u Italiji koja okuplja slastičare iz zemalja s dugom tradicijom izrade slastica i čokolade kao što su Francuska i Švicarska.</p><p>Marcolini je poznat po minimalističkom stilu. Njegove čokoladne kreacije postale su luksuzni pokloni te se kutije čokolada prodaju po cijeni većoj od 100 eura jer u svom radu on uvijek nastoji udahnuti sofisticirani "štih".</p><p>Rođen u belgijskom gradu Charleroi, Marcolini je prvi posao utemeljio prije 25 godina, a danas taj 56-godišnjak ima svoje luksuzne butike diljem svijeta od Njemačke do Kine. </p><p>Primajući nagradu rekao je da je to priznanje njegovu "ludom projektu kojim traži inovaciju, preobrazbu, promjenu, modernizaciju svijeta slastica i svijeta čokolade".</p><p>Izrazio je nadu da čokolada može pomoći u ovom "tmurnom razdoblju pandemije" i savjetovao ljudima "da u svome domu završe dan tako da posegnu za prutićem čokolade, kutijom pralina, kutijom čokoladica".</p><p>Belgija je ponosni proizvođač čokolade. Prije više od stoljeća, godine 1912. Jean Neuhaus izumio je "pralinu", čokoladnu ljusku punjenu kremom.</p><p>No danas se ta zemlja suočava sa snažnom konkurencijom iz inozemstva te se čokolade u "belgijskom stilu" ili po "belgijskom receptu" proizvode posvuda, od Malezije do Kanade. </p><p>U Belgiji djeluje više od 200 tvrtki za proizvodnju čokolade i više od 2000 trgovina čokoladnim proizvodima. Postoje muzeji čokolade, poput Muzeja kakaa i čokolade u Bruxellesu, organizirani su turistički obilasci posvećeni čokoladi te radionice za izradu čokolade.</p>