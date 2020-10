Riječani osmislili logopedsku aplikaciju: Papigica Koko uči djecu kako pravilno reći 'R'

Tim iz Rijeke osmislio je zabavnu aplikaciju Kokolingo koja pomaže djeci s poteškoćama izgovora i do sad ju je počelo koristiti više od 1500 mališana. Roditelji kažu da primjećuju pomak

<p>Tvrtka E - Glas iz Rijeke bavi se osmišljavanjem tehnoloških inovacija koje pomažu ljudima s invaliditetom i drugim vrstama teškoća, a prije mjesec dana osmislili su digitalnu vježbenicu za djecu s logopedskim teškoćama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Od sad možete brinuti za virtualnu mačku</p><p>- S početkom pandemije osvijestili smo činjenicu da puno djece u Hrvatskoj treba logopedske vježbe kojima zbog situacije nisu mogli pristupiti, pa smo razmišljali o tome kako pomoći mališanima s artikulacijskim teškoćama da mogu vježbati kod kuće. Dodatno, svjesni smo činjenice da u Hrvatskoj kronično nedostaje logopeda, a kad mališani uspiju dobiti termin, vježbe koje moraju provoditi kod kuće nisu im toliko zabavne i opterećuju ih - pojašnjava prof. <strong>Miroslav Vrankić</strong> koji je okupio tim stručnjaka za razvoj aplikacije u koji je uključio i šest logopeda iz cijele Hrvatske.</p><p>Osmislili su zabavnu digitalnu vježbenicu koju djeca percipiraju kao igru kojom se mogu baviti svakog dana.</p><p>- Glavni lik je papigica Koko koja priča s djetetom i daje mu poticajne poruke ako dobro radi, a dijete vježbajući izgovor kroz ovu avanturu na tropskim otocima skuplja zlatnike kojima u trgovini može kupiti odjevne predmete za svoju papigicu - nastavlja prof. Vrankić.</p><p>- Moja Kaja ima problema s izgovorom glasova R, L i V. Išli smo kod logopeda u vrtiću, ali i privatno. Dobivala je tad vježbe za rad kod kuće, ali to joj nije bilo zabavno ni dovoljno za neki veći pomak. Prije mjesec dana slučajno smo čuli za Kokolingo i odlučili ga iskušati. Aplikacija je odlična. Zahtijeva angažman roditelja jer on uz pomoć uputa iz aplikacije prati je li izgovor bio dobar ili ne, a djecu toliko zabavlja da smo joj u početku morali ograničavati korištenje. Naime, sve ono što je loše kod tehnologije, ovdje se koristi u dobru svrhu. Vježbe funkcioniraju kao igra koja zaokuplja dječju pažnju - ispričao je <strong>Alen Marot</strong> (42) iz Kostrene. Kod malene Kaje (6) već nakon mjesec dana korištenja primijetio je značajne pomake.</p><p>Slična je priča i mame <strong>Sare Hajder</strong> (27) iz Zagreba čiji sinčić Din (5) također ima poteškoće s izgovorom glasova L, V i R.</p><p>- Njegova situacija nas je dosta zabrinjavala jer ga ljudi nisu mogli razumjeti dok priča, a dodatno nam je naša obiteljska liječnica rekla da mu je logoped nužan. Termin za procjenu smo čekali šest mjeseci i tad su nam rekli da mora na vježbe. No i taj termin se dugo čeka, velike su gužve, a zbog korone se odgađaju sve aktivnosti koje nisu nužne. Zato smo odlučili ići privatniku, a prije mjesec dana na društvenim mrežama sam primijetila Kokolingo. Raspitala sam se i odlučili smo Dina uključiti u ovaj sustav vježbanja - pojašnjava Sara.</p><p>Din je odlično prihvatio igru koja ga je zaintrigirala, a mama kaže kako je kroz nekoliko tjedana došlo do pozitivnog pomaka u izgovoru glasa L, a glas R će početi vježbati kad usvoji do kraja glas L.</p><p>O gužvama i stanju s nedostatkom logopeda struka već odavno upozorava, a kažu kako je situacija kritična.</p><p>- Oko 30 posto predškolske djece treba pomoć logopeda, u školskoj dobi je to 12 do 15 posto djece, a sve je veći broj odraslih kojima je nužan logoped i taj se broj kreće od četiri do sedam posto. To je velika brojka s obzirom na broj raspoloživih stručnjaka i nadamo se pozitivnim pomacima. Naime, u Rijeci je otvoren još jedan studij logopedije, no rezultate ćemo vidjeti tek za pet godina. U ovom trenutku je 50 logopeda, koliko ih godišnje završi studij, uistinu premalena brojka. Dodatno, postoji regionalna neravnomjernost u zapošljavanju logopeda, a čak i u urbanim sredinama broj logopeda je premali u odnosu na broj djece kojima je potrebna logopedska dijagnostika i terapija - ističe predsjednica Hrvatskog logopedskog društva <strong>Draženka Blaži</strong>.</p><p>- Mislim da je Kokolingo dobra aplikacija i moram pohvaliti napore kolega koji su na tome radili. To je prva aplikacija te vrste i vjerujem da će značajno pripomoći djeci s artikulacijskim poremećajima - ustvrdila je.</p><p>Prof. Vrankić nastavlja kako prilikom stvaranja aplikacije nije bio cilj samo pomoći mališanima, nego i logopedima koji na taj način mogu pratiti individualni napredak svojih korisnika.</p><p>- No Kokolingo nipošto nije zamjena za logopeda. On pomaže da se terapija provodi što bolje - ističe prof. Vrankić.</p><p>Korištenje aplikacije je prvih 15 dana besplatno, a roditelji je mogu preuzeti na <a href="https://www.kokolingo.hr/">www.kokolingo.hr. </a>Ukoliko procijene da im je korisna, postoji više paketa koji se plaćaju mjesečno u iznosima od 119 do 299 kuna. Do sad je aplikaciju preuzelo više od 1500 korisnika, a u E - Glasu kažu kako su dobili puno pohvala zadovoljnih korisnika.</p>