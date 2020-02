Majstor pijeska, slame i lišća: Faller zadivljuje svojim djelima

Većina njegovih umjetničkih radova osuđena je na kratki životni vijek, bilo da se radi o skulpturama načinjenima u ledu, onima od slame, fantastičnim 'crtežima' koje stvara u prirodi grabljajući lišće po parkovima ili, pak, crtajući na pješčanim plažama Drave u rodnom Osijeku ili na Jadranu.

No, unatoč tom kratkom vremenu koje prožive ta fenomenalna djela uspiju zadiviti sve one koji ih vide ili ulove kamerom aparata. Nikola Faller, osječki kipar i umjetnički kreativac, nekoliko je puta prehodao Dravu za niskog vodostaja kako bi na lijevoj obali rijeke napravio novi začuđujući rad.

Na pješčanom sprudu ispod Željezničkog mosta, u Podravlju, Faller je izradio minuciozan umjetnički rad u pijesku, inspiriran mandalom.

- Bio je lijep dan, sunčan, pošao sam šetati. Volim te pješčane sprudove s baranjske strane Drave i tamo često idem. Kada padne vodostaj gotovo da su hipnotizirajući, jednostavno te mame da na njima nešto nacrtaš. Počeo sam šestarom praviti krugove, a onda me ponijelo i intuicija je odradila ostatak. Sve je trajalo gotovo četiri sata i nastalo je to. Nije mi to prvi puta da crtam u pijesku. Prošle godine radio sam više puta na Dravi, također i na jadranskim plažama, uglavnom su to bili radovi promjera i do 50 metara koji snimljeni iz zraka izgledaju odlično. I ova na Dravi, prva koju sam izradio ove godine, je dio tog ciklusa pješčanih izrada - kaže Faller dodajući kako mu nije žao što, na kraju, sati njegova truda i rada nestanu u jednom vodenom valu.

Čak štoviše, upravo to daje ekskluzivu i originalnost njegovom radu kojega je, kaže, teško ponoviti dva puta.

Jednako impresivno izgledaju i Fallerove vijugave spirale oblikovane od lišća koje radi u jesen u osječkim parkovima, strpljivo, satima grabljajući komad po komad Perivoja kralja Tomislava kojega na kraju pretvori u umjetničko djelo. Njegova djela u prirodi, koje radi već godinama, popratili su mnogi svjetski mediji, među njima i BBC News Travel čija je publika također ostala zadivljena ovim jedinstvenim Land art umjetnikom koji se u umjetnost u prirodi zaljubio, kako kaže, prije 15 godina.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

"Pet godina radio sam projekt Slama art, što je zapravo oblikovanje slame u razne oblike i skulpture. Neke od tih skulptura obišle su svijet. Nakon tih pet godina htio sam pronaći način koji bi mi omogućio što više boravljenja u prirodi, a također i svoju umjetnost uklopiti u ritam godišnjih doba. Tada sam dobio ideju za pokretanje projekta 'Četiri godišnja doba – Land art'.

Slama je obilježje ljeta, lišće jeseni. Bio sam inspiriran japanskim zen vrtovima jer njihovi tvorci grabljaju šljunak oko kamenja i to mi se jako svidjelo. Odlučio sam to prenijeti na lišće. Sada već sedam godina grabljam lišće po lijepim osječkim parkovima najčešće koristeći oblike poput spirala, krugova i meandara jer simboliziraju valove, cikličnost i prolaznost, što ih čini u jedinstvu s prirodom" kaže Nikola dodajući kako su takvi oblici i najpraktičniji za izradu obzirom da se rade na iznimno velikim površinama. I ta ljepota skrivena u lišću, nakon sati i sati stvaranja, nestane s prvim vjetrom.

Njegovo je oblikovanje slame jedinstveno, a Nikola smatra kako smo uz još jedan japanski festival u oblikovanju slame najjači u svijetu. Kada je riječ o oblikovanju lišća, jedan je od rijetkih koji radi takve radove u toliko velikim dimenzijama. Zbog toga ni ne čudi kako se upravo Fallerovi radovi pokazuju na mnogim predavanjima kao primjeri toga što je Land Art.

Zimu obilježi kiparenjem u ledenim kockama. Jedne je godine oduševio Osječane izložbom ledenih skulptura u osječkoj Tvrđi kada su mu se u vajanju pridružili i učenici umjetničke škole kojima je održao kratku edukaciju o skulpturiranju leda.

Naime, Nikola je svoju umjetnost iskoristio i u edukativne svrhe pa u sklopu ovog projekta održava i radionice po vrtićima i školama učeći djecu kako iskoristiti prirodu u umjetnosti.

- U vrtiću pokažem djeci što je to lišće, što sve od drveća dobijemo i kako se sa time možemo igrati. Ovu vrstu umjetnosti smatram vrlo bitnom za današnjicu zbog mnogih aktualnih tema o ekološkoj svijesti. Kao čovjek i čovječanstvo došli smo do jedne točke gdje nam ekološka premisa postaje određujuća u smislu hoćemo li mi ostati živjeti na ovoj planeti ili nećemo. Čovječanstvo ponovno treba početi živjeti u skladu s prirodom, živjeli smo tako tisućama godina, a u zadnje vrijeme ispali smo iz te kolotečine. Nisam za neki povratak u kameno doba ali tehnologija koja postoji treba služiti da čovjeku olakša život i da čovjek olakša drugim bićima život. Hrvatska je prekrasna zemlja koja može biti ekološka u potpunosti i ja želim širiti tu poruku - kaže Nikola koji je zbog svog projekta o četiri godišnja doba imao brojne izložbe diljem Hrvatske, ali i Njemačke, Slovačke, Mađarske, Italije, prošle godine čak i Peru gdje je Land Art radio dva i pol mjeseca.

- Tamo sam upoznao jednog britanskog fotografa koji me pozvao u Afriku. Idemo u sedam afričkih zemalja gdje ću se također baviti Land Artom, učiti zapravo od afričkih plemena i pokazati njima to što ja znam - kaže Faller.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Eko