Obavijesti

Lifestyle

Komentari 11
DRUGA NEDJELJA ADVENTA

Danas se pali druga adventska svijeća: Evo što ona predstavlja

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Danas se pali druga adventska svijeća: Evo što ona predstavlja
Foto: Dreamstime

Dakle, nakon što smo na prvu nedjelju došašća upalili pastirsku svijeću, kao simbol vjere i nade, ova nam donosi mir zbog spoznaje da je svjetlo Isusa bliže

Druga adventska svijeća, koju palimo na drugu nedjelju došašća, još je jedan korak u adventskom vijencu koji predstavlja razdoblje iščekivanja Isusovog rođenja. Naziva se betlehemskom svijećom i podsjeća nas na mjesto u kojem se Isus rodio.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Adventski vijenac 01:28
Adventski vijenac | Video: 24sata/pixsell

Betlehem je izabran kao najmanji grad u Izraelu u kojem će jednog dana doći Spasitelj – Mesija, što nosi važnu poruku: Bog izabire mali i nevažni gradić za rođenje Isusa, te izabire neznatne i malene koji će biti nosioci i pokazatelji samoga Boga. 

Osim toga, druga svijeća simbolizira svjetlo vjere koje je vodilo Abrahama da napusti mnogoboštvo, te prione uz vjeru u jednoga Boga i odnosi se na razdoblje rađanja i oblikovanja naroda koji je pozvan da stupi u odnos s Bogom, jedinim izvorom života, zajedništva, radosti i mira.

BLAGDANSKA ZABAVA FOTO Pogledajte kako izgledaju adventska klizališta u Hrvatskoj
FOTO Pogledajte kako izgledaju adventska klizališta u Hrvatskoj

Dakle, nakon što smo na prvu nedjelju došašća upalili pastirsku svijeću, kao simbol vjere i nade, ova nam donosi mir zbog spoznaje da je svjetlo Isusa bliže. To je i svijeća koja nas poziva na duhovnu pripremu za susret s Bogom. 

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Četiri adventske svijeće predstavljaju i četiri razdjelnice u ljudskoj povijesti: Stvaranje, utjelovljenje, otkupljenje i svršetak, a u nedjeljama koje slijede palit ćemo svijeće radosti i ljubavi. 

Inače, ranije su se četiri adventske nedjelje simbolično dijelile i bojama, pa je običaj bio da prve tri svijeće budu ljubičaste, što simbolizira pokornički duh, te podrazumijeva ozbiljnost i predanost u iščekivanju, dok je četvrta svijeća bila crvena, kao simbol radosti zbog skorog Isusovog rođenja.

DILJEM CIJELE HRVATSKE Stari običaji u vrijeme došašća: Djevojke su se nadale udaji, jele su se prikle i kitile štale
Stari običaji u vrijeme došašća: Djevojke su se nadale udaji, jele su se prikle i kitile štale

 U međuvremenu se ta simbolika pomalo izgubila, pa se često mogu vidjeti samo bijele ili samo crvene svijeće na adventskom vijencu. 


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Ovan briljira u poslu i ljubavi, Bik se bori s prošlošću, Ribe napreduju
od 7. do 13.12.

Veliki tjedni horoskop: Ovan briljira u poslu i ljubavi, Bik se bori s prošlošću, Ribe napreduju

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Rang lista od najmanje hrabrog do najhrabrijeg znaka Zodijaka
SLAŽETE SE?

Rang lista od najmanje hrabrog do najhrabrijeg znaka Zodijaka

Hrabrost nije nešto s čim se svi rađaju - ljudi u određenom znaku Zodijaka imaju prirodnu odvažnost, dok pripadnici drugih znakova moraju raditi na tome da savladaju svoje duboke strahove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025