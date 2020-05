Majstori šaranja tikvica: Stare 300 godina služile su za rakiju

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Grčka otvorila Akropolu i još oko 200 arheoloških nalazišta

Povodom Međunarodnog dana muzeja u osječkom Muzeju Slavonije upriličena je neobična i iznimno rijetka izložba starih šaranih tikvica. Tikvice raznih oblika i veličina nekada su služile u mnoge svrhe, prvenstveno kao sredstvo kod pretakanja i prenošenja tekućina, čuvanja rakije, ali i kao posuđe, čaše, žlice i zdjele.

Ako su pažljivo čuvane i pripremljene za upotrebu, mogu trajati iznimno dugo, o čemu svjedoči i najstariji izložbeni primjerak koji se može vidjeti u osječkom muzeju, a to je izrezbarena tikvica iz 1734. godine. Osim nje tu su još tri jednako stare tikvice, jedna iz 1891. godine, druga iz 1859. godine, i autori te dvije se ne znaju, a treću je 1859. godine izradio Vita Ivakić iz Slakovaca.

- Šaranje tikvica seže daleko u povijest. Narodno rukotvorstvo razvijalo se generacijam i stvaralo je svoju specifičnu ornamentiku, a to su su grane, cvjetovi, srca, zvijezde. Radi se o iznimno preciznim radovima prepunima minijaturnih poteza i većina izloženih tikvica je sa područja Slavonije, točnije iz županjskog i gradiškog kraja gdje je to bilo jako razvijeno. Iz tog kraja potiče i Franjo Kovačević Ilišev koji je 20-tih godina 20-tog stoljeća bio najvještiji i najproduktivniji šarač. Cijela njegova obitelj radila je rukotvorine, a njegova sestrs Marica Kovačević – Pura bila je prva žena koja se okušala u šaranju tikvica. Naime, zanimljivo je da su to u povijesti radili uglavnom muškarci, dok su na njivama čuvali ovce i stoku - objašnjava Vlasta Šabić, voditeljica Etnografskog odjela u Muzeju Slavonije.

Tehnika šaranja tikvica inače se od 2007. godine nalazi na UNESCO-vom popisu nematerijalne baštine i jedna je od specifičnosti hrvatske kulture. Na najstarijoj izloženoj tikvici koja je 50-tih godina otkupljena od jednog kipara iz Petrijevaca koji ju je pomno čuvao, nalaze se brojni crteži koji s jedne strane oslikavaju vjersku, a s druge strane ratnu tematiku. Iako je toliko stara na njoj se mogu vidjeti svi ti crteži.

- Nije neobično da se tikve tako dugo održe. Ova je, konkretno, vjerojatno bila uronjena u kom i kasnije je služila za rakiju, jer je crvenosmeđe boje, što znači da je izložena procesu koji ju je na neki način impregnirao i zaštitio- pojašnjava voditeljica u muzeju.

Zanimljivo je da su tikvice odvajkada šarane ručno izrađenom alatkom od drveta i oštrog metalnog zuba nazvana "šarač". Tehnike šaranja poznate su pod nazivima umreškane tikvice, ubocane i šatvosirane. Ukras se izvodi crtanjem olovkom po tikvici, potom urezivanjem ornamenata koje se potom naglašavaju pocrnjivanjem pouglednom orahovom jezgrom. Stavlja se točkica u svaki kvadratić. Pojedini detalji dodatno se ukrase urezivanjem mrežice (mreškanjem) ili bojanjem u smeđu boju pomoću dušične kiseline (šatvosiranje). Ubodima šilom u mrežicu dobiva se ubocanje. Na kraju se tikvica obavezno premazuje mašću ili voskom.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell - U Slavoniji se i dalje uzgajaju i šaraju tikvice. Uglavnom su zanimljiv ukras. Svojevremeno je šaranje tikvica bilo toliko popularno da su neki umjetnici te šare prenašali na namještaj, ukrasne predmete čak i posuđe. Danas je to iznimno rijetko i vidjeti no, mi smo izložili i takve primjerke - kaže Vlasta Šabić dodajući kako muzej ima oko 180 primjeraka šaranih tikvica, od kojih svaki ima svoju priču.

