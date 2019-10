Majstorica za grudi: Donijela sam nove metode u Hrvatsku

Odbila je unosne ponude iz inozemstva, ostala u Hrvatskoj, a jedina je plastična kirurginja kod nas koja je donijela neke posve nove metode u estetsku kirurgiju. Ona je dr. Rebeka Held (36) i specijalizirala se, među ostalim, za najsuvremenije metode ugradnje implantata u grudi.

Dr. Held briljira u još uvijek dominantno muškom svijetu plastične kirurgije, i nova je zvijezda u klinici Glumičić Medical Group gdje radi od svibnja. Rodom je iz Križevaca, prva je liječnica u svojoj obitelji, a snagom karaktera, upornošću i znanjem postala je vrhunska stručnjakinja koju su htjele prestižne europske klinike. No željela je svoju stručnost prezentirati u Hrvatskoj.

Dugo svirala klavir

- Kada sam upisala medicinu imala sam viziju da se želim baviti kirurgijom, jer je to konkretna struka gdje postoji direktan put rješenja problema. Kao osoba sam pragmatična i idem konkretnim putem, pa je to sve odgovaralo mom karakteru. Ujedno, moralo je biti nešto manualno, željela sam raditi rukama jer sam godinama svirala klavir, koji je moja velika ljubav. Do zadnjeg trena sam dvojila između glazbene akademije i medicine – govori nam dr. Held koja je specijalizirala plastičnu kirurgiju u KB Dubrava.

Tamo su je, kaže, odlično prihvatili muški kolege, mnogo je naučila i operirala. Stigla je u taj svijet iz malog mjesta, i uspjela bez veza i poznanstava. A i uvijek se, kaže kroz smijeh, još kao klinka družila s dečkima, kartajući belu i igrajući nogomet.

Rekonstrukcije dojke postale su joj prioritet upravo u KB Dubrava gdje na takve operacije dolaze žene oboljele od raka dojke. Odlučna da nadogradi svoja znanja, otišla je na edukaciju najprije u Veliku Britaniju, a potom i u Belgiju, gdje je jedan od najboljih europskih centara za operacije dojke. U obje države potom su joj nudili unosne i visoko pozicionirane poslove, no za šefa je ipak odabrala prim.dr. Sinišu Glumičića.

Sa sobom je donijela medicinske novitete, poput metode ugradnje implantata u dojke koje kombinira s vlastitim tkivom, ili pomlađivanja lica koja se zove "nanofat grafting" i podrazumijeva odvajanje matičnih stanica iz masnog tkiva koje potom obnavljaju kožu lica.

Na istoj valnoj duljini

Pacijentice, nesumnjivo, osjete istu valnu duljinu sa ženskom kirurginjom. Žena ženu razumije, reklo bi se.

- Ženu gledam kao cjelinu, i kada mi kaže da želi prirodne grudi, ja ne smatram odmah da bi one trebale biti veće, što bi možda mnogi muškarci pomislili. Živimo u takvom svijetu gdje smo kao žene više opterećene izgledom nego muškarci, i na drugačiji način razumijem pacijentice koje žele nešto popraviti u svom izgledu - priča dr. Held koja u slobodno vrijeme prebire po klaviru sa željom da se vrati u staru formu, ali se i rekreativno bavi sportom, druži s brojnim prijateljima i mnogo putuje.

I na drugi kraj svijeta

Nakon što su joj se stvari profesionalno posložile kako je zacrtala, dr. Held polako se oslobađa put i za zasnivanje obitelji. Zbog ljubavi putuje na drugi kraj svijeta.

