'Sve više žena oboljelih od raka dojke želi na rekonstrukciju'

Hrvatska bilježi 2735 novooboljelih žena od raka dojke. Zahvaljujući javnozdravstvenim akcijama poput nadolazećeg Dana dojki i Bra Day-a, koji nas u subotu, 28. rujna od 10 do 14 sati očekuje u Gajevoj ulici ispred hotela Dubrovnik, svijest o važnosti prevencije ove bolesti se podiže. No to još nije dovoljno. Hrvatski liječnici otkrili su trenutno stanje te progovorili o novostima u liječenju, ali i rekonstrukciji dojke nakon obolijevanja od raka.

- Bolje upoznavanje bioloških karakteristika tumorske stanice temelj je kreacije novih lijekova s ciljem preciznijeg uništavanja tumorske stanice i očuvanja zdrave stanice. Nove skupine lijekova s takvim ciljanim djelovanjem kao i pojava imunoterapije kod nekih tipova raka dojke uvelike su doprinijeli boljem liječenju, dužem preživljavanju i što je najvažnije, boljoj kvaliteti života žena - ističe Ilona Sušac, dr. med., onkologinja i dopredsjednica Hrvatske Lige protiv raka te dodaje:

- Hrvatska srećom, još stiže slijediti svjetske preporuke i znanstveno utemeljene algoritme i dijagnosticiranja i liječenja raka dojke. Prije svega trebamo čuvati ljude, liječnike, medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje, jer su oni temelj dobre i uspješne prakse. Svaki pojedinac u zdravstvenom sustavu je jednako vrijedna karika koja, ako nedostaje, cijeli lanac puca, proces se usporava ili gubi na kvaliteti, a to u prijevodu znači manje spašenih života i veći broj neizbježnih pogrešaka za koje nitko nije kriv, ali pacijent plaća životom.

Nakon obolijevanja od raka dojke i velikog stresa koji nosi ova dijagnoza, rekonstrukcija dojke zahvat je koji ženi vraća psihofizičku cjelovitost i samim time pozitivno utječu na samo izlječenje. Rekonstrukciju dojke moguće je napraviti uz uporabu silikonskih proteza ili ekspandera koji se postavljaju pod prsni mišić radi ekspanzije kože ili pak uporabom vlastitog tkiva koje se može uzeti s raznih dijelova tijela ili kombinacijom tehnika.

U Hrvatskoj su na raspolaganju sve tehnike kojima se radi rekonstrukcija dojke vlastitim tkivom kao i kombinirane tehnike uporabe vlastitog tkiva i implantata ili samo implantata.

Foto: 123RF

- Svaka žena koja oboli od karcinoma dojke treba biti upoznata sa svim mogućnostima rekonstrukcije ukoliko je potrebno dojku ukloniti zbog raka. Veliki postotak žena odabire primarnu rekonstrukciju kada se odmah rekonstruira uklonjena dojka i na taj način se omogućava ženama da uđu i izađu iz sale s obje dojke - rekao je doc.dr.sc. Krešimir Martić, predstojnik Klinike za plastičnu kirurgiju KBD.

Sve je veći broj žena oboljelih od raka dojke koje se tijekom ili nakon odstranjivanja tumora odlučuju za rekonstrukciju bolesne dojke.

- Potrebno je jasno i nedvosmisleno poručiti svim ženama kako rekonstrukcija dojke ne utječe na povrat bolesti niti je prepreka u dijagnostici eventualnog lokalnog povrata. Svaka bolesnica oboljela od raka dojke prolazi kroz redovite kontrolne preglede prema smjernicama za praćenje nakon postavljanja dijagnoze i liječenja bez obzira na vrstu kirurškog zahvata koji je napravljen. Zato je najbitnije dobro se informirati - zaključio je začetnik Bra Day-a u Hrvatskoj, doc. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med., plastični kirurg i stručni tajnik Hrvatske lige protiv raka.

Međunarodni Dan dojki & Bra Day održava se u organizaciji Hrvatske lige protiv raka. Suorganizatori projekta su Grad Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Klinička bolnica Dubrava. Podupiratelji su Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska liječnička komora i Zajednica pacijenata oboljelih od raka sv. Juraj.

Ovu javnozdravstvenu akciju financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a održava se pod pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović Ministarstva zdravstva RH i gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića.

