Nježne nijanse poput marelice i blijede ružičaste koži laskaju na način da joj daju elegantan look, no prije svega definirajte pod-ton kože, je li on topli ili hladni

Pod-ton je prvi zakon pri odabiru šminke i tonova koje apliciramo na lice - hladnijim tipovima pašu lagano plavičaste nijanse, a toplijima one maslinaste. U skladu s time, birajte nijanse rumenila i sjenila koji licu daju mladolikost i svježinu. POGLEDAJTE VIDEO: Kist je zakon, ističe vizažistica Mihaela Dodić Rumenilo je broj jedan kad licu treba malo živosti, vratit će boju na obraze i učiniti ih zdravima. U danima kad nam treba odmora, praktične su nježne make-up kombinacije, igrajte se pastelima i romantičnim tonovima. Blago rozi ruževi pašu svima, birajte nijanse koje se slažu s prirodnom pigmentacijom usana. Lagani sjaj licu će dati dojam preplanulosti, koju ovih dana kreiramo i uz pomoć raznih highlightera. Nježne nijanse možete lako kombinirati, primjer su plavičasta ili lagano zelena sjenila, puderasti ruževi i ružičasta rumenila.