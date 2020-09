Make up trendovi: Nosit će se pune obrve i dinamična žuta

Kozmetičarka i vizažistica Ivana Posavec otkriva nam koji će se trendovi u šminkanju nositi ove jeseni i kako odabrati najbolji tip šminke za sebe tijekom hladnijih dana

<p>Iako je ljeto prošlo, naša koža lica više nije preplanula. Zato je potrebno promijeniti i podlogu koju ste koristili tijekom ljeta. Ako vam podloga koju koristite ne odgovara boji no po teksturi je odlična, uvijek možete kupiti za koju nijansu svjetliji puder pa ga miješati sa sadašnjim puderom ili podlogom. Kod korištenja vodootpornih maskara važno je naglasiti da se one skidaju sa čistačima na bazi ulja poput kokosovog ili bademovog, pa kupite čistače prikladne za takav tip šminke. Prilikom svakog šminkanja ne zaboravite fiksirati šminku sprejom za fiksiranje ili minimalnom količinom puderom u prahu, kako bi ostala postojana tijekom dana - kaže kozmetičarka i vizažistica<strong> Ivana Posavec</strong> ističući kako efekt zdrave i sjajne kože ostaje vječno u modi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Baka s unukom pokrenula kozmetički brend</p><p>Vodootporne olovke, maskare i tuševi za oči u jesenskim su mjesecima najbolji odabir jer su otporni na vremenske uvjete i štite oči od iritacija izazvanih vjetrom i suhim zrakom.</p><p><br/> - Naglasak na sjajnoj koži možemo postići odgovarajućom njegom lica te highlighterima. Ako često nosimo zaštitnu masku tijekom dana, preporuka je highlighteri u prahu ili kamenu, u ovisno o tipu kože preporuka je na kremastim highlighterima koji pojačavaju efekt sjaja zahvaljujući svojoj kremastoj strukturi. Nosit će se prirodne, pune, mekane obrve prozirne teksture. No make up-makeup look. Neutralna sjenila boje kože, uvijene trepavice, obilno nanesena maskara te prirodno ispunjene obrve samo su jedan od trendova sa kojim ćemo se susretati ove jeseni, kaže Ivana dodajući kako će hrabrije nositi boje u tonovima dragulja koje su zasićene, dinamične i prepoznatljive.</p><p><br/> - To su žuta, tamno plava ili plava i crvena, sivoplava, metalik sjenila kao što su bronca, crvena, zelena i zlatna. Neizostavni dio nam je blendani tuš ili olovka koji možete postići nanosom na rub kapka te nijansom svjetlijom sjenkom proći kistićem malo iznad tuša. Dobit ćete efekt velikog glamuroznog oka. Što se usana tiče, s obzirom na nošenje zaštitnih maski najidealniji su tekući mat ruževi. Oni su postojani. Idealne boje za jesen i zimu su i dalje nezaboravna rubin crvena, tamno crvena, boja kupine, nude i bež nijanse, kazala je Ivana ističući kako inspiraciju za svoj svakodnevni look možete potražiti na njezinoj Instagram stranici <a href="https://www.instagram.com/arwen_makeupartist/">Arwen Makeupartist.</a><br/> Šminku valja birati ovisno o tipu kože, a Ivana preporučuje kremaste teksture podloge.</p>