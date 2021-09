Samo pet minuta dovoljno je kako bismo kreirali super osvježavajući look na licu, no za to je nužno nekoliko formula čiji tonovi savršeno pristaju onima našega lica

Bez obzira radi li se o maslinastoj ili puti koja je više ružičasta, svaka ima svoje idealne tonove, čija je uloga da se vizualno stapaju te kreiraju koloristički balans. Lagani make-up i rumenilo koje pristaje tenu te djeluje prirodno najbolji su načini kako istaknuti ljepotu i mladolikost. POGLEDAJTE VIDEO: Kist je zakon, ističe vizažistica Mihaela Dodić S godinama lice je sve više suho te mu pristaju lagane teksture, više tonirane kreme umjesto teških pudera. U toj igri su i rumenila, koja u svakoj dobi djeluju pozitivno na vizual lica, posebno ako je ono blijedo. Rumenilo daje licu živost, a lagana šminka ne ulazi u pore i bore, koje teška šminka može samo dodatno naglasiti. Birajte formule s visokim postotkom hidratacije koje će ujedno njegovati kožu. Rumenila u kamenu znaju biti previše teška za kožu koja je isušena, stoga su tu formule u kremi. Kremasto rumenilo djeluje prirodno, kao da smo rumeni te se sloj šminke ne vidi. Boje marelice i one nježno ružičaste idealni su za jesenski make-up look. Osvježite lice nekom od tih divnih nijansi.