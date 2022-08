Mala crna kožnata jakna: Stiže vrijeme predivne retro legende

Rokerska jakna jedan je od komada koje se isplati čuvati, a možemo je pronaći i u second hand dućanima. Prava koža s vremenom dobiva određenu patinu, no to joj daje cool dojam, radi čega djeluje još više bajkerski.

Uz male veste i salonke, ova jakna postaje idealna za poslovni dan.

POGLEDAJTE VIDEO: Kraljevi zaručničkog prstenja

Odlična je stilska simbioza trapera i sjajne crne kože.

Cure koje vole karirane hlače znaju da je i kožnjak u istoj stilskoj ladici.

Uz hit sandale, najavite jesen jaknom koja je ušla u modnu legendu.

Ovo je zanimljivi stilski kontrast - mekana, fluidna suknja uz kompaktnu jaknu.

Bijele traperice i bež modni dodaci stižu iz svijeta neutralnih stilova, dobra su podloga za razne modne elemente.

Male ljetne haljine uz kožnjake neodoljivo podsjećaju na grunge stil iz devedesetih.

Od nakita tu su lanci i zlatni elementi, koji najavljuju raskošnu jesen.

Kad romantičnoj haljini treba nešto posebno, tu je slavna bajkerska jakna.

Najčitaniji članci