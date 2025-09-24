Mala površina za veliku cijenu: Top stanovi do 25 m² u Zagrebu

U Zagrebu, čak i najmanji stanovi i garsonjere mogu iznenaditi svojom cijenom. Pregledali smo nekoliko zanimljivih opcija do 25 m², od centra grada do dobro prometno povezanih kvartova poput Utrine i Trešnjevke
1. Na prodaju je jednosoban stan površine 24 m², smješten na 4. katu stambene zgrade u Donjem Gradu, samo 5 minuta hoda od Trga bana Josipa Jelačića.
| Foto: Njuškalo
Stan se sastoji od predsoblja, kuhinje, otvorenog prostora koji čine soba, dnevni boravak i blagovaonica te kupaonice. Stanari koriste dvorišni prostor za parkiranje vozila, a za ulazak u dvorište koristi se daljinski upravljač kojim se otvara rampa.
Stan se nalazi na atraktivnoj lokaciji, udaljen samo 100 m od doma zdravlja, 100 m od tramvajske stanice, 200 m od osnovne škole te u neposrednoj blizini mnogobrojnih restorana i kafića.
Stan je idealan za investiciju ili udobno stanovanje, a prodaje se po cijeni od 162.500 eura.
2. Ako tražite mali, praktičan stan u Zagrebu, ova garsonijera od 22,72 m² na Fallerovom šetalištu mogla bi biti idealna prilika. Smještena je na 9. katu stambene zgrade s liftom u kvartu Trešnjevka - Sjever, poznatom po dobroj povezanosti i bogatoj gradskoj infrastrukturi.
Zgrada je izgrađena 1972. godine prema visokim protupotresnim standardima, a stan je tijekom nedavnih potresa ostao neoštećen.
Sama garsonijera sastoji se od ulaznog hodnika, dnevnog boravka, kuhinje i kupaonice, a uz stan dolazi i pripadajuće spremište u podrumu. Grijanje je centralno preko gradske toplane, što olakšava održavanje topline tijekom zimskih mjeseci.
Lokacija je dodatna prednost, trgovine, javni prijevoz i ostale usluge udaljeni su samo nekoliko minuta hoda, što ovu garsonijeru čini praktičnim izborom za studente, mlade profesionalce ili kao investiciju za najam. Pred zgradom je osiguran besplatan parking, što u centru grada predstavlja rijetku pogodnost.
Cijena stana je 149.999 eura.
3. Potpuno preuređena garsonijera od 21 m² u Utrini, na 15. katu nebodera, prodaje se za 150.000 eura.
Stan je renoviran 2024. godine, s novom kuhinjom, kupaonicom, podovima i instalacijama, a s balkona se pruža panoramski pogled na grad.
Stan se nalazi u neboderu s tri lifta i centralnim grijanjem, a ispred zgrade je besplatan parking. Blizina tramvajskih i autobusnih linija, trgovina, škola, sportskih sadržaja i vrtića čini ovu lokaciju praktičnom za studente, mlade ili kao investiciju za najam.
Iako mali, stan nudi sve što je potrebno za udoban život u Zagrebu, ali po cijeni koja pokazuje koliko visoke mogu biti cijene kvadrata u glavnom gradu.
Ova garsonijera u Utrini odličan je primjer kako i najmanji stanovi u Zagrebu mogu biti funkcionalni, moderno uređeni i atraktivni, ali i skupi.
4. U samom srcu Zagreba, u Donjem Gradu, na prodaju je garsonijera od 20 m² smještena na 10. katu stambene zgrade.
Ovaj mali, ali ugodan prostor sastoji se od jedne sobe koja kombinira spavaći i radni prostor te kuhinju, te kupaonice s tuš kabinom. Stan je kompletno renoviran 2019. godine, uključujući obnovu zgrade koja je završena 2018. godine.
Nakon obnove postavljen je novi električni bojler za toplu vodu, a na sjevernoj fasadi i ravnom krovu iznad stana postavljena je 10 cm mineralna vuna za bolju izolaciju.
Stan se nalazi na atraktivnoj lokaciji u Donjem Gradu, u neposrednoj blizini svih sadržaja potrebnih za urbani način života, trgovine, restorani, kafići, javni prijevoz, škola i vrtići.
Cijena mu je 160.000 eura.
5. Na prodaju je šarmantna garsonijera od 21 m² s dodatnih 9 m² lođe, smještena na 5. katu održavane zgrade s liftom u Donjem Gradu, Zagrebu. Stan se prodaje potpuno namješten i opremljen, idealan za samce, studente ili kao investicija za najam.
Stan se sastoji od hodnika, dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom, te kupaonice s WC-om. Lođa je zatvorena PVC stolarijom i koristi se kao dodatni prostor za odmor ili rad. Zgrada je održavana, a stan se prodaje bez posredovanja agencije.
Stan se nalazi u mirnoj ulici u Donjem Gradu, u neposrednoj blizini svih sadržaja najužeg centra Zagreba.
Prodaje se za 150.000 eura.
