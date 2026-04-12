Veliki tjedni horoskop: Rak uživa u ljubavnim osvajanjima, Ovan oduševljava nadređene...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Komunikativnošću i snalažljivošću oduševljavat ćete nadređene, ali i ljude iz konkurentnih tvrtki. Zagolicat će vas nova ponuda, a na vama je da odlučite jeste li spremni za promjene.

LJUBAV - Sve na što ste dugo čekali počet će vam se ispunjavati. Osamljeni imaju priliku pronaći svoju srodnu dušu, a zaljubljeni uživati u nježnostima i pažnji voljene osobe. Mogli biste dobiti bračnu ponudu, objaviti zaruke ili planirati trudnoću.

ZDRAVLJE - Sunce je u vašem znaku i ono je zaslužno za vašu dobru vitalnost. Izdržljivi ste i mnoge su se vaše tegobe povukle, no imate problema s raspoloženjima pa znate biti drski prema ljudima.

Najbolji dan: 16. travnja

Najlošiji dan: 14. travnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Organizirajte se. Neplansko poslovanje stvorit će zbrku i utjecati na pomanjkanje vremena. Budite oprezni u komunikaciji – neka vaša previše opuštena izjava mogla bi se krivo protumačiti i naštetiti vam.

LJUBAV - Venera u vašem znaku neke će nagnati da se preko noći vežu bračnim sponama, zaruče ili zaljube, a druge da ozbiljnije razmisle o ljubavnim promjenama koje im se nude. Privući će vas osoba po svemu suprotna vama, ali ćete se jako dobro nadopunjavati.

ZDRAVLJE - Podložni ste ozljedama. Suzdržite se od ikakvih potencijalno opasnih radnji, a tjelesnu aktivnost ograničite na laganu šetnju. Ne zaboravite na dobar provod s prijateljima, čije će vas društvo energetski puniti.

Najbolji dan: 18. travnja

Najlošiji dan: 12. travnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Koncentracija vam je odlična, snalažljivi ste i brzo reagirate u napetim situacijama. Riješit ćete zapetljane odnose te svojim sposobnostima napredovati. Ovladat ćete novim znanjima i tehnologijama.

LJUBAV - Sumnjat ćete u partnerove osjećaje, iako bez razloga. Ne kvarite nepotrebno odnos koji se dobro razvija. Prihvatite poziv za izlazak i zabavu jer je na pomolu zanimljivo poznanstvo, a moguće i ljubavna veza koja će vas nadahnuti.

ZDRAVLJE - Vaše se zdravlje poboljšava pa ćete i sami osjetiti da imate više energije. Vaši interesi će se kretati u smjeru duhovnosti pa biste mogli otpočeti s meditacijom, jogom ili nečime što smiruje duh.

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 15. travnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Pružit će vam se prilika da ponovite nešto u čemu se ranije niste iskazali, možda razgovor ili putovanje. Odnosi sa suradnicima bit će poticajni, a vaša sposobnost logičkog zaključivanja nenadmašni.

LJUBAV - Uživat ćete u ljubavnim osvajanjima. Predstoji vam poznanstvo koje bi brzo moglo prerasti u nešto dublje, a novu simpatiju upoznat ćete među prijateljima. Vezani, otvorenim razgovorom riješit ćete davne nesuglasice i unaprijediti ljubavni odnos.

ZDRAVLJE - Čuvajte zdravlje jer alkohol, cigarete i nespavanje mogu vas itekako oslabiti. Loše ćete se nositi sa stresom. Umjesto da negativnu energiju potiskujete u sebi, istrošite je trčanjem ili vožnjom na biciklu.

Najbolji dan: 14. travnja

Najlošiji dan: 17. travnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Iskoristite svoje potencijale za pomake - sada vam je taj put olakšan. Poslovanje s inozemstvom ili udaljenim mjestima donose dobit. Mogli biste pohađati poučan tečaj ili seminar.

LJUBAV - Venera u Biku potiče vas na svađe, razdražljive primjedbe upućene partneru i potrebu da bude po vašem. Mogli biste se upustiti u vezu s osobom koja će biti jako zaljubljena u vas, ali ne i vi u nju. No s vremenom i vaši će se osjećaji probuditi.

ZDRAVLJE - Vitalni ste i energični, ali i previše nemirni pa ste najsretniji ako ste tamo gdje se nešto događa. Mogli biste pretjerivati, što će rezultirati pojačanim iscrpljenjima. Jutro započnite kaloričnim doručkom.

Najbolji dan: 16. travnja

Najlošiji dan: 18. travnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Odvažni ste i uživate veliki ugled u javnosti. Pravo je vrijeme da zatražite povišicu, iznesete nadređenima svoje ideje ili započnete ostvarenje dugo odgađanog projekta. Nekima će se povećati plaća.

LJUBAV - Neće vam biti dosadno. Burne svađe s partnerom završit će strasnim pomirenjem, a ako ste samac, pripremite se na uzbudljive trenutke i zanimljiva poznanstva na najneobičnijim mjestima. Netko se zaljubljuje u vas, u što ćete se uskoro uvjeriti.

ZDRAVLJE - Razvijajte samodisciplinu i počnite se držati davno donesenih odluka o rješavanju poroka koji vam ugrožavaju zdravlje. Iscrpljuje vas Mars u Ovnu, no ostali su planeti na vašoj strani pa dobro podnosite stres i napore.

Najbolji dan: 18. travnja

Najlošiji dan: 15. travnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Očekuju vas zastoji i nejasnoće. Morat ćete uložiti više koncentracije i energije, kako biste otklonili novčane probleme. Neke kolege razočarat će vas svojim postupcima pa se manje oslanjajte na timski rad.

LJUBAV - Uloženi trud u ljubavni odnos urodit će plodom, pa će mnogi poboljšati vezu i u nju vratiti romantiku. Ako ste slobodni, pred vama je intenzivno razdoblje izlazaka i novih poznanstava od kojih će se jedno pokazati posebno zanimljivim.

ZDRAVLJE - Osjećat ćete se umorno i nervozno pa ćete slobodno vrijeme najradije provoditi u samoći. Na trenutke ćete osjećati potrebu za akcijom, da biste se već u sljedećem povukli. Pripazite na svoje kronične tegobe!

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 17. travnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Nije povoljno vrijeme za promjene i veća ulaganja. Nećete biti dovoljno koncentrirani ni motivirani za izvršavanje obaveza, pa će pomoć suradnika biti od presudne važnosti. Oslonite se na kolege.

LJUBAV - Zaokupljenost poslom neće vam ostavljati mnogo vremena da se posvetite osjećajnim potrebama. Partner će vam zamjerati odsustvo duhom, a vi ćete češće nego ikad bježati u osamu. Slobodni, netko vas izaziva, ali i zavodi igrom riječi.

ZDRAVLJE - Često ćete biti napeti, iako nećete moći dokučiti uzroke. Planetarni utjecaji su takvi da vas čine nemirnima, što će se nekima od vas odraziti na loš i nekvalitetan san. Opuštajte se meditacijom i biljnim čajevima.

Najbolji dan: 14. travnja

Najlošiji dan: 12. travnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Ostavljat ćete dobar dojam na okolinu, a kontakti i poznanstva ljudi na visokom položaju pomoći će vam da vaša karijera krene željenim tokom. Nezaposleni bi se mogli zaposliti.

LJUBAV - Nervoza koju ćete osjećati bit će glavni krivac za brojne svađe i razmirice s bližnjima. Mogle bi pasti teške riječi, stoga prije svake rasprave dobro razmislite želite li uistinu uvrijediti partnera. Strpite se, od idućeg tjedna slijedi veliko poboljšanje.

ZDRAVLJE - Puni ste energije i entuzijazma koji će vam omogućiti da se bavite svim vrstama tjelesnih aktivnosti, pa čak i onim najzahtjevnijima. Mlađi bi mogli imati problematičan ten, a stariji se žaliti na suhoću kože lica.

Najbolji dan: 16. travnja

Najlošiji dan: 15. travnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Ugled i popularnost će vam porasti, osobito ako je vaš rad izložen javnosti. No nailazit ćete na prepreke koje nećete moći lako premostiti. Potkradat će vam se pogreške, unatoč vašem trudu da se koncentrirate.

LJUBAV - Stvari se pokreću s mjesta, dobivate sve više prostora u partnerovom životu i uspješno se borite za ono što vam pripada. Ako ste često na društvenim mrežama, moguća je ljubav na daljinu ili poznanstvo sa strancem koji će vas oduševiti.

ZDRAVLJE - Nećete biti u punoj formi pa će vašem organizmu trebati mnogo odmora i sna. Imate li kakvih zdravstvenih tegoba, nemojte ih pokušavati liječiti sami nego zatražite liječničku pomoć.

Najbolji dan: 18. travnja

Najlošiji dan: 17. travnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Očekuju vas krupne promjene osobito kada je posrijedi kadrovska politika, sredstva za rad i raspodjela zadataka. Mogli biste napredovati ili na neki drugi način dobiti potvrdu svojih vrijednosti i profesionalnosti.

LJUBAV - Mlađi će se naći između dvije ljubavne prilike, ali prijeti opasnost da prednost date krivoj osobi. Neka vas vodi srce, ali nemojte ni sasvim isključiti razum. U bračnim odnosima ima komunikacije, ali nedostaje češće provedenog zajedničkog vremena.

ZDRAVLJE - Iako imate mnogo energije i izdržljivi ste, ipak ste u razdoblju pojačanog stresa. Ljudi iz vaše posredne ili neposredne okoline prilično će vas umarati pa ćete morati opreznije birati s kime se družite.

Najbolji dan: 13. travnja

Najlošiji dan: 18. travnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Sposobni ste i organizirani, što će učvrstiti dobar ugled u radnoj sredini. Povoljno su aspektirani planovi i ugovori vezani uz inozemstvo, a idealno je vrijeme i da razmislite o doškolovanju. Neke očekuju povoljne financijske vijesti.

LJUBAV - Mnogo ćete pozornosti polagati na kvalitetno druženje s partnerom. Zajedničke večere, duge šetnje i posjeti kinu postat će nezaobilazni dio vaše svakodnevice, a ujedno i odličan način za ponovno zbližavanje. Samci će se zagledati u nekog privlačnog.

ZDRAVLJE - Vama sklona Venera zaslužna je za vaš proljepšan izgled i dobro raspoloženje. Druželjubivi ste i otvoreni pa ćete se kroz društvo i zabavu puniti pozitivnom energijom. Lijepe dane iskoristite za kretanje, osobito šetnje.

Najbolji dan: 14. travnja

Najlošiji dan: 12. travnja