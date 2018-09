Mala zaduženja poput pranja tanjura uče djecu odgovornosti

Samopoštovanje se kod djece gradi ohrabrivanjem i poticanjem da završe ono što im se čini teškim, tvrde Don Dinkmeyer i Gary D. McKay, autori knjige “Raising a Responsible Child: How to Prepare Your Child for Today’s Complex World”.

Odgovorni ljudi imaju visoko samopoštovanje, pa ako želite da vaša djeca odrastu u odgovorne ljude, važno je ugraditi im samopoštovanje dok su još mali. Ako vi imate nisko samopoštovanje, nećete ga moći usaditi svojoj djeci. U tom ćete slučaju ohrabrenje i poticanje morati primjenjivati i na sebi. Kad vaše dijete ima neki problem, nemojte ga odmah ići rješavati. Razmislite može li dijete samo riješiti taj problem i, ako može, savjetujte ga kako da to učini, tvrde autori.

Foto: Promo

- Od ranih godina dajte svojoj djeci neke odgovornosti prikladne njihovoj dobi. Neka dijete samo pospremi svoje igračke nakon igranja i krevet nakon spavanja, iznese smeće jednom tjedno, napravi zadaću prije igranja, svaku večer prije spavanja pospremi knjige u školsku torbu i odabere odjeću za idući dan. Ne možete očekivati da će dijete postati odgovorno kad napuni 18 godina ako ga niste učili odgovornosti od prvog dana. Za odgovornost nikad nije kasno. Ako kod kuće imate tinejdžera koji nije odgovoran, počnite mu zadavati zadatke koje je on sposoban napraviti. Polako povećavajte broj zadataka te težinu. Za početak možete od njega zatražiti da opere tanjur nakon jela pa postupno uvesti da svakodnevno pere suđe nakon ručka, kažu autori.

- Slušajte što vam djeca govore. Kada dijete ima neki problem ili želi izraziti svoje osjećaje, važno je da je sva roditeljska pažnja usmjerena na njega. Isto tako vi podijelite svoje osjećaje sa svojim djetetom da ono nauči slušati i voditi brigu o tuđim osjećajima. Pri razgovoru s djetetom naučite ga da ne krivi druge za svoje probleme. To ćete najlakše postići ako mu pomognete razlučiti što je dovelo do trenutne situacije. Isto tako je važno da roditelji razumiju što motivira djecu da se dobro ili loše ponašaju. Kad roditelj otkrije motiv, može naučiti dijete da razlikuje dobre od loših motiva i time spriječi loše ponašanje djeteta. Svako ponašanje djeteta je usmjereno prema nekom cilju i ima određenu svrhu. Ako ne možete razlučiti zašto je dijete postupilo na određeni način, razgovarajte s njim i pronađite unutarnje motive, kažu autori.

- Kako bi djeca postala odgovorna, morate ih uključiti u proces donošenja odluka. Uključite ih u donošenje odluka koje se tiču njihovog života, ali im nemojte predati kontrolu. Kad se odluči za nešto neispravno, razgovorom ga potaknite na razmišljanje o tome što ta odluka donosi te kako će ona utjecati na druge ljude. Isto tako roditelji mogu pomoći djeci da promisle o različitim rješenjima problema i time razviju vještinu donošenja odluka. Djeca koja nauče donositi dobre odluke, postat će i odgovornija. No iako ih treba uključiti u donošenje odluka, nemojte dopustiti da preuzmu potpunu kontrolu. Uvedite obiteljske sastanke gdje svi članovi zajedno donose odluke koje se tiču obitelji, savjetuju.

