Probava pati u slučaju da stres rješavamo nezdravom hranom

Zdrava probava daje energiju tijelu i imunološkom sustavu te sprečava mnoge bolesti, tvrdi Jessica Sepel, autorica knjige “The Healthy Life: A Complete Plan for Glowing Skin, a Healthy Gut, Weight Loss, Better Sleep and Less Stress”.

- Pijte vodu između jela jer tekućina pomaže u izbacivanju toksina te održava zdravlje crijeva. Uz to započnite i eliminacijsku dijetu. Zabilježite koja vam hrana daje energiju, a koja vas čini nadutima i umornima te je uklonite iz prehrane na jedan ili dva tjedna. Zatim je polako ponovno počnite uvoditi u prehranu. Ako se promijeni način na koji vaše tijelo reagira na neku hranu, ponovno je uvedite. Hranu od koje se i dalje osjećate naduto i umorno potpuno izbacite iz prehrane - savjetuje autorica.

Voda se ne pije uz obrok

- Za zdravlje probavnog sustava važno je da u tijelu održavate dovoljnu količinu hidroklorične kiseline i probavnih enzima. Najlakši način za to je da svakog jutra popijete žlicu jabučnog octa ili limunova soka otopljenu u čaši tople vode. Ili možete svako jelo početi nečim sirovim i gorkim, poput rukole poškropljene limunovim sokom. U prehranu uključite i probiotičku hranu jer se u njoj nalaze dobre bakterije nužne za zdravlje probavnog sustava. Važno je napomenuti i da se hrana mora dobro prožvakati, oko dvadeset puta po zalogaju - napominje autorica.

- Da biste poboljšali rad crijeva, počnite jesti manje, neki probavni problemi su rezultat prejedanja. Najlakše ćete to učiniti ako jedete u miru i budete svjesni onoga što jedete. Kad počnete jesti, jedino bi vam hrana trebala biti na umu. Izbjegavajte razgovaranje na mobitel, gledanje televizije ili čitanje e-mailova. Usredotočite se na okus i teksturu hrane te na žvakanje jer će ono spriječiti prejedanje i poboljšati vaš odnos s hranom. Uz obroke nemojte piti vodu jer ona razrjeđuje probavne sokove, koju su važni za pravilnu razgradnju hrane - savjetuje.

- Također je važno da smanjite unos šećera jer on hrani loše bakterije u crijevima. A s druge strane, preporučuje se svakodnevno uzimanje od dva do četiri grama glutamina jer on popravlja podstavu crijeva. Ako dođe do oštećenja podstave, toksini i bakterije će curiti i poplaviti krvni sustav. Jedite hranu bogatu vlaknima poput graha, mahunarki, voća, povrća, lana, chia sjemenki i slično. Ona potiče rad crijeva te pomaže ukloniti višak toksina i hormona u tijelu - tvrdi.

Prednosti tjelovježbe

- Stres može biti uzrok lošeg rada probavnog sustava. Rješenje stresa ne leži u nezdravoj hrani nego u opuštanju i tjelovježbi. Pronađite aktivnost koja vas opušta i riješite se stresa. Kad ste pod stresom, odvojite sat vremena za sebe i pročitajte omiljenu knjigu, meditirajte, napravite si aromatizirajuću kupku, odite u šetnju prirodom, na masažu i slično. Za to vrijeme stavite mobitel na zrakoplovni mod na sat ili dva. Na taj način ćete se u potpunosti moći prepustiti sebi i svojim mislima te uživati u trenutku. Tjelovježba je također odlična u borbi protiv stresa. Treniranjem ćete izbaciti svu negativnu energiju iz sebe i zaboraviti na sve probleme koji vas muče i uzrokuju vam stres na barem sat vremena dnevno - tvrdi autorica.