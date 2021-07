To što sjajno radite često nije dovoljno kako biste dobili promaknuće. Da biste to postigli, morate se pobrinuti da za to znaju i vaši nadređeni. Ako radite od kuće možda ćete se trebati više potruditi.

- Naučiti govoriti o svom velikom trudu i postignućima, a da ne budete neugodni ili hvalisavi, dio je samozastupanja i pruža vam mogućnosti napredovanja ili povećanja plaće - rekla je Nadia De Ala, trenerica za vođenje i pregovaranje.

Evo što možete napraviti:

Podijelite svoja postignuća

Vaša postignuća ne pomažu samo vama - ona mogu pomoći i ostalim članovima tima da uče i rastu.

- Možete podijeliti svoja postignuća, a da ne ispadne kako se hvalite, tako što ćete dati uvid u svoj rad. To možete napraviti ako pošaljete u vaš grupni inbox poruku poput ove: 'Pozdrav svima, upravo sam uspio riješiti problem X kako bih postigao Y u svom Z projektu. Trebalo mi je vremena da to shvatim, pa sam ovdje podijelio kako sam to napravio u slučaju ako još nekome može pomoći' - objasnila je De Ala.

Pomozite drugima pa će i oni vama

Jedan od načina da promovirate svoj rad je da istaknete i projekte kolega. Dijeljenjem pozitivnih informacija o drugima pomažete u izgradnji timske kulture u kojoj je poticanje međusobnog rada normalno i ohrabreno. Također, to će podsjetiti kolege da vrate uslugu.

- Recite nešto poput ovog: 'Moj tim i ja postigli smo ... ' i ne ustručavajte se cijelom timu ili tvrtki pohvaliti člana tima za kojeg primijetite da izvrsno radi. Tako pokazujete da obraćate pažnju i ne razmišljate samo o svom rastu, već o rastu cijelog tima - dodala je De Ala.

Izvještavajte svog šefa o svojim postignućima

Kako bi vaš šef prepoznao vašu profesionalnu izvrsnost, na sastancima istaknite svoja postignuća.

- To je prilika da podijelite ono na čemu radite i osigurate da se šef može založiti za vas među drugima - rekla je Melody Wilding, a piše HuffPost.