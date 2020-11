Moju dragocjenu Emmy Joe, staru 19 mjeseci, ugrizla je ova zmija.\u00a0Skrivaju\u0107i se pokraj na\u0161ih stra\u017enjih vrata me\u0111u njenim igra\u010dkama.\u00a0Mnogi od vas pitali su koliko je velika bila zmija. To je to. Na pitanje u bolnici \u010dime ju je moj mu\u017e Logan ubio, ni sam nije znao. Valjda s prvom stvari koja mu je do\u0161la pod ruku, adrenalin ga je ponio.\u00a0Oboje smo se nadali da je to bezopasna zmija, ali kad se Logan vratio i premjestio igra\u010dke, srce mu je oti\u0161lo\u00a0u \u017eeludac. Molimo vas, provjerite igra\u010dke svoje djece prije nego \u0161to se iza\u0111u igrati. Ovo je za nas oboje bio vrlo naporan i emotivan proces. Vidjeti svoju bebu kako je\u00a0boli znaju\u0107i da ni\u0161ta ne mo\u017eete u\u010diniti jedna je od najte\u017eih stvari koju mo\u017eete pro\u017eivjeti\u00a0kao roditelj.

Kasnije je zahvalila svim ljudima na njihovim molitvama te javila kako je Emmy Joe kod ku\u0107e te joj je puno bolje, iako joj je noga jo\u0161 uvijek osjetljiva.