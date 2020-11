Najbolji trikovi za držati vlagu dalje od vašeg doma ove sezone

Stručnjaci su otkrili koje korake bismo trebali poduzeti kad prvi put primijetimo vlagu u našim domovima, od identificiranja o kojoj se vrsti radi, pa sve do uklanjanja i sprječavanja ponovnog pojavljivanja

<p>Vlaga se može uvući u bilo koji dom, bez obzira na doba godine. Ali problem može postati sve gori u hladnijim mjesecima, jer nas vlažno vrijeme prisiljava da objesimo odjeću unutra da se osuši.</p><p>U kombinaciji s parom od tuširanja ili kuhanja i curenjem iz oluka, cijevi i krovova, količina vode se povećava što uzrokuje vlagu - ali što je duže ostavite, to će vjerojatno postati gore i skuplje će biti ukloniti je, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/keep-damp-out-your-home-22930645">Mirror.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Super trikovi za dom</strong></p><p>Stručnjaci iz Boiler Plana otkrili su na koje biste znakove trebali paziti, što možete učiniti kako biste to spriječili i kako se riješiti svake vrste vlage.</p><h2>Kondenzacijska vlaga</h2><p>Ovo je najčešći oblik vlage u domovima i javlja se kada vrući zrak 'udara' na hladne površine. </p><p>Da biste je izbjegli, pokušajte održavati kuću toplom - možda grijanje postavite na vremensku postavku tako da se periodično uključuje tijekom dana. Svakako zatvorite vrata kada se tuširate ili kuhate, jer ćete tako izbjeći širenje vlage u druge prostorije.</p><p>Također biste mogli upotrijebiti boju otpornu na vlagu ili boju protiv plijesni na područjima koja će vjerojatno imati visoku razinu vlage. Ako imate vlagu od kondenzacije, pokušajte što više osušiti područja prije nego što obrišete plijesan sredstvom za čišćenje ili sapunicom i krpom, a ne četkom.</p><p>Zatim još jednom osušite područje i ostavite odvlaživač zraka ili ventilaciju da radi što je duže moguće.</p><h2>Rastuća vlaga</h2><p>Rastuću vlagu uzrokuje podzemna voda koja se kreće kroz vaš zid. U većinu zidova ugrađen je takozvani 'sloj za zaštitu od vlage', koji blokira kretanje vode, ali dizanje vlage može se dogoditi ako je neučinkovito postavljeno ili ako je količina vode velika.</p><p>Ako vidite bilo koji od sljedećih znakova, na vašim zidovima, to je znak da na njima treba postaviti bolju zaštitu od vlage:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1166915" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/src/20151249/2ca70ff1052dc934b220cb82dd79e43f.jpg" title="Dreamstime" width="100%"></x-inline></h2><h2>Prodiruća vlaga</h2><p>Nastaje kada curenje dolazi izvana, zbog uzroka poput loše instaliranih prozora i vrata, problema s krovovima, začepljenih žljebova i curećih odvodnih cijevi.</p><p>Da biste zaustavili prodor vlage, provjerite da li postoje pukotine, greške ili nedostaci i popravite ih:</p><p>Možda imate ovakvu vlagu ako primijetite mjehuriće ili mokru žbuku koja se može pojaviti odmah nakon jake kiše ili snijega i / ili pukotina na zidanim površinama, žbukama ili fugama žbuke.</p><h2>Kako spriječiti vlagu u kupaonici?</h2><p>Kupaonica je jedno od najčešćih mjesta za stvaranje vlage, pogotovo ako je ventilacija loša.</p><p>Boiler Plan predlaže nekoliko savjeta kako zadržati vlagu podalje, uključujući:</p><p> </p>