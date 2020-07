Mali heroj (5): S dvije proteze na nogama propješačio 10 km u 30 dana i skupio 8,5 milijuna kn

Petogodišnji dječak s dvije proteze za noge završio je izazov u hodanju kao heroj te je u 30 dana propješačio 10 kilometara i tako prikupio više od milijun funti za bolnicu koja mu je spasila život

<p><strong>Tonyju Hudgellu</strong> (5) su 2017. morali amputirati obje noge zbog zlostavljanja njegovih roditelja. Kao heroj, a on to i je, krenuo je prikupljati 500 funti za bolnicu koja mu je spasila život tako što je u 30 dana propješačio 10 kilometara. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prikovan za krevet: Dino (21) je bio pet godina u bolnici, nitko ne zna što mu je</p><p>Njegov trud, volja i snaga osvojili su srca desetaka tisuća ljudi, a u samo mjesec dana prikupio je nevjerojatnih 1,073.121 funti (oko 8,5 milijuna kuna) za londonsku dječju bolnicu Evelina.</p><p>Tony je morao naučiti kako hodati na svojim novim protezama za nogu stoga je bio odlučan slijediti korake svog heroja, kapetana <strong>Toma Moorea</strong>.</p><p>Kada je završio izazov u hodanju, odnosno kada je prešao ciljnu liniju, presretan je zagrlio svoje posvojitelje <strong>Paula </strong>i <strong>Marka Hudgellu.</strong></p><p>Ovom herojskom postignuću pridružili su se i njegovi prijatelji, obitelj i bolničko osoblje.</p><p>Paul (52) rekao je: 'Nevjerojatno je, Tony je prije samo nekoliko tjedana jedva napravio nekoliko koraka. On je tako jak i odlučan dečko i na to smo ponosni. Želimo se zahvaliti svima koji su tako velikodušno podržali Tonyjevo prikupljanje sredstava i nismo mogli biti sretniji jer novac ide na mjesto koje je tako posebno za našu obitelj.'</p><p>Na ovog borca su svi bili ponosni, a nakon prelaska ciljne linije s balonom u rukama, dočekali su ga svi sa veseljem i pljeskom, koji je bio zaslužen.</p><p><strong>Cat Flanagan</strong>, jedna od Tonyjevih sestara u bolnici Evelina, rekla je: 'Još od malih nogu zarobio je sve nas u svoje srce. Njegovo je postignuće zadivljujuće, njegovo hodanje je toliko poboljšano. Sada on tako dobro hoda.'</p><p>Tony je bio nadahnut započeti s ovim izazovom nakon što je na televiziji vidio kapetana Toma, a nedavno je od njega primio video poruku u kojem mu je Tom čestitao na postignutom uspjehu.</p><p><strong>Caroline Gormley</strong>, direktorica za prikupljanje sredstava u bolnici Evelina London, rekla je: 'Čestitamo Tonyju i njegovoj obitelji na ovom nevjerojatnom postignuću. Tony je prava inspiracija.' </p><p>Prikupljeni novac ići će za pomoć djeci s posebnim potrebama, poput Tonyja, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8475445/Boy-five-prosthetic-legs-raises-1m-hospital-walking-challenge.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p>