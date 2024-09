Mama hajdukovca: Nisam znala da mi je u licu lososova sperma. Baš me briga, meni je pomogla

Tretmane pomlađivanja spermom lososa prva je u Hrvatskoj počela raditi Biljana Mančić, nekadašnja Miss Hrvatske, koja je već 30 godina u beauty industriji, a mnoge naše zvijezde, poput Anice Martinović, Ive Todorić i Renate Lovrinčević, koje redovito dolaze u njenu Polikliniku MakeOver, oduševljene su tretmanom.

Koriste ga i mnoge svjetske zvijezde, poput Jennifer Aniston i Kim Kardashian, a upravo je u posljednje vrijeme, otkad o njemu pišu mediji, tretman pomlađivanja spermom lososa postao pravi hit.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Mini bikini i plesanje na brodu: Mama Hajdukovog golmana na Ibizi oduševila svojom figurom | Video: 24sata Video

'Lice je svježije i pomlađeno'

- Nisam znala da se tako zove tretman. No kako god, izuzetno sam zadovoljna licem nakon tretmana. Vidno je svježije i pomlađeno, a pore su se s vremenom zatvorile. Vide to i moji klijenti i rado ih preporučim. Kod Biljane redovito dolazim. Puno radim, pa nemam vremena puno proučavati i ne znam puno o tretmanu, ali prepustim se s punim povjerenjem njenom stručnom timu. Imam zahtjevno lice, to je tako genetika odredila, pa već posljednjih dvadeset godina redovito njegujem lice. A i bore su tu jer sam prije puno vremena provodila na suncu dok sam radila na plaži - kaže nam splitska trenerica Renata Lovrinčević Buljan (48), koja uvijek voli isprobati nove tretmane.

Revolucionarni injekcijski tretman sadrži derivat sperme lososa i vrlo je učinkovit - uklanja podočnjake, popunjava bore, pomlađuje područje oko očiju, a u poliklinici MakeOver cijena mu je već od 180 eura pa naviše.

Lososova sperma sadrži čisti polinukleotid, tvar koja potiče tijelo da se regenerira. Kad se ubrizga u područje oko očiju, stimulira stanice fibroblasta te prirodno povećava proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline.

Foto: Instagram

- Poanta ovog jedinstvenog tretmana je što ne mijenja fizionomiju lica i njime se ne dobiva 'fejk' izgled nego se radi na kvaliteti kože, odnosno postiže se zdravija koža. Dakle, ne pomaže samo u popunjavanju podočnjaka nego djeluje i na poboljšanje tonusa kože, podebljava je, prosvjetljuje i pojačava cirkulaciju, što pomaže u smanjenju znakova starenja. Lososova sperma nusproizvod je prehrambene industrije dobiven od uzgojenog lososa. Sperma se ekstrahira, zatim filtrira kako bi se izdvojio njen DNK, koji je inače vrlo sličan ljudskom - pojašnjava Biljana i dodaje da ih strast prema inovacijama i posvećenost izvrsnosti čine liderima u svijetu estetske medicine. Proizvod koji se ističe i koji ponosno kao glavni distributeri koristimo je Plenhyage Bioformula.

- Injektira se ispod kože, a zatim počinje postupak čišćenja unutarnjeg sloja kože od slobodnih radikala i toksina, koji se tijekom godina nakupljaju u organizmu. Koža tako očišćena dobiva predivan sjaj i blistavost - kaže Biljana Mančić, koja je posljednjih trideset godina u beauty industriji. Ovaj tretman pomlađivanja Poliklinika MakeOver u svojoj ponudi ima posljednje tri godine, a ujedno je glavna distributerka ovog anti-age proizvoda na prirodnoj bazi.

Foto: Instagram

- Zaista, ovo je vrhunski proizvod za anti-ageing, no ne samo to. Odličan je i kod rješavanja ožiljaka od akni, pomaže i kod pušačke, suhe i zapuštene kože. Sve žene koje mi dolaze, bile poznate ili ne, jednostavno su oduševljene - ponosno kaže Biljana, koja je kozmetičku karijeru počela još kao mala, u obiteljskom kozmetičkom salonu Gorica, u kojem je naučila sve što treba o njezi kože i beauty segmentu. S godinama je izgradila pravo malo carstvo u industriji ljepote, a upravo sprema i doktorat na temu zdravstvenog turizma.