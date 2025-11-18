Kad smo doznali Aninu dijagnozu dijabetesa, imala je sedam godina. Prvi put smo se susreli s tom bolešću, sa strahom, zbunjenošću i tugom i tek sam tad shvatila koliko malo znam o toj bolesti, priča Ljiljana
S DIJAGNOZOM JE DOŠAO STRAH PLUS+
Mama Ljiljana: Dijabetes je bio šok za cijelu obitelj, ali osjećaj da nisu sami u borbi je ključan
Čitanje članka: 4 min
Uvijek dostupna, topla, puna razumijevanja i veliki borac za prava onih s dijagnozom dijabetesa - tako oboljeli opisuju Ljiljanu Zrakić (54) iz Đakova, predsjednicu Udruge oboljelih od dijabetesa tipa 1 “Slatki život Đakovo”. Ljiljana je majka četiri kćeri, od kojih jedna ima dijabetes, a druga kroničnu bubrežnu bolest. No unatoč obiteljskim obavezama kojih je istinski mnogo, ova je snažna žena maksimalno posvećena pomaganju drugima kroz rad svoje udruge.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+