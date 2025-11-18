Obavijesti

Mama Ljiljana: Dijabetes je bio šok za cijelu obitelj, ali osjećaj da nisu sami u borbi je ključan

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Osijek: Udruga Slatki Život - Ljiljana Zrakić i Ana Zrakić | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kad smo doznali Aninu dijagnozu dijabetesa, imala je sedam godina. Prvi put smo se susreli s tom bolešću, sa strahom, zbunjenošću i tugom i tek sam tad shvatila koliko malo znam o toj bolesti, priča Ljiljana

Uvijek dostupna, topla, puna razumijevanja i veliki borac za prava onih s dijagnozom dijabetesa - tako oboljeli opisuju Ljiljanu Zrakić (54) iz Đakova, predsjednicu Udruge oboljelih od dijabetesa tipa 1 “Slatki život Đakovo”. Ljiljana je majka četiri kćeri, od kojih jedna ima dijabetes, a druga kroničnu bubrežnu bolest. No unatoč obiteljskim obavezama kojih je istinski mnogo, ova je snažna žena maksimalno posvećena pomaganju drugima kroz rad svoje udruge.

