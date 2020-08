Mama od jedne sobe napravila dvije uz pomoć kreveta na kat

Majka iz Engleske ima dvije kćeri među kojima je nešto veća razlika u godinama. Htjela im je dati malo privatnosti i jednu sobu je 'pretvorila' u dvije

<p>Sharlene Tait je u Facebook grupi DIY on a Budget Official pokazala kako je uspjela za jako malo novca od jedne sobe napraviti dvije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>Njezine dvije kćeri dijelile su jednu sobu, ali kako je između njih malo veća razlika u godinama, svaka je htjela malo privatnosti.</p><p>Sharlene je tada u pomoć pozvala svog oca i zajedno su uz pomoć kreveta na kat od jedne sobe napravili dvije.</p><p>Kako cijela soba nije dovoljno velika da u nju stanu dva kreveta, Sharlene je stavila krevet na kat usred sobe i onda ga je nadogradila drvenim panelima.</p><p>- Dodali smo drvene panele na suprotne strane kreveta kako bi podijelili sobe. Starija kći sada ima gornji krevet, a mlađa u sobi ima donji krevet - objasnila je.</p><p>Drvene panele stavila je tako da ih je stavila iza svakog kreveta, samo sa suprotne strane.</p><p>Uz to, između 'soba' su napravili i mali prolaz. Kako bi još više odvojili sobe, svaku su različito obojili.</p><p>Njezinu ideju pohvalili su mnogi članovi grupe, a za svoj trud dobila je već preko 14.000 likeova, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12334045/mum-separates-daughters-room-bunk-beds-instant-hit/" target="_blank">The Sun</a>.</p>