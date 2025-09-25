Dnevno jede oko 3000 kalorija, a tijelo joj je čista inspiracija

Kanadska fitness influencerica Madison De Jesus-Walker posljednjih godina privlači veliku pažnju na društvenim mrežama. Na Instagramu, gdje je prati više od milijun ljudi, poznata je pod imenom @mdj_fitness, a njen sadržaj fokusiran je na treninge, prehranu i zdrav način života
Ono što Madison izdvaja od drugih influensera jest otvorenost kada je riječ o prehrani.
U studenom 2022. podijelila je svoj dnevni plan prehrane i otkrila da unosi oko 3000 kalorija dnevno. Time je razbila uvriježeni mit da žene koje žele zadržati fit izgled moraju jesti malo.
Naprotiv, Madison pokazuje da je uz kvalitetnu hranu, discipliniran trening i dobar oporavak moguće održavati vitku liniju i istovremeno imati dovoljno energije.
Rođena je 1. prosinca 1999. godine u Kanadi, a studirala je na York Universityju u Torontu, gdje je diplomirala Health and Society. Od studentskih dana zanimala ju je veza između zdravlja, društva i načina života, što je kasnije pretočila u svoju online karijeru.
Kroz godine je postala prepoznatljivo lice fitness zajednice, a osim na Instagramu, aktivna je i kroz suradnje s brendovima poput Hello Fresh te različitim restoranima i lifestyle partnerstvima.
Madison De Jesus-Walker inspirira mlade žene diljem svijeta jer pokazuje da snaga, zdravlje i izgled ne moraju ići na štetu uživanja u hrani.
Umjesto restriktivnih dijeta, promovira uravnoteženost i disciplinu, a upravo je to formula zbog koje uspijeva održavati formu i graditi sve veću zajednicu na internetu.
