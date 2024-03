Mama Palčića iz Petrove: Ostale su samo lijepe slike, liječnici i sestre bili su nam velika utjeha

Jave mi se ponekad sjećanja na vrijeme zagrebačkog potresa, koji nas je pogodio 22. ožujka 2020. godine u 6 sati i 24 minute, kad je naš Andro još bio u inkubatoru, na Odjelu za neonatologiju u Klinici za ženske bolesti i porode, KBC-a Zagreb, popularnoj Petrovoj. Kad se svega sjetim, nije to bilo nimalo ugodno iskustvo, no danas se javljaju samo one lijepe slike, sve ružno smo na kraju zaboravili, priča Silvija Bibić, mama malog palčića Andre, dječaka koji je rođen 27. veljače, sa 1670 grama i 42 centimetra.

Iako je rođen s manjom porođajnom težinom, bio je dobro razvijena beba i bez ozbiljnijih problema, no morao je ostati u inkubatoru nakon što je Silvija izašla iz bolnice dok ne ojača. Kako se sve poklopilo s pandemijom korona virusa, u to su vrijeme već bile zabranjene posjete na neonatologiji, tako da ona i suprug nisu mogli posjećivati sinčića. Kad je to nedjeljno jutro do njih stigla vijest o potresu, majci je na tren stalo srce, no ona i suprug odmah su krenuli prema bolnici. .

- Čim smo izašli iz stana, sjeli smo u automobil i zvali bolnicu i odmah smo dobili informaciju da su djeca dobro i da će se seliti u KB Dubrava. To me je malo umirilo. Cijelo vrijeme smo imali ogromnu podršku stručnjaka iz Petrove i to nam je bila velika utjeha, priča mama. Maleni Andro ubrzo nakon toga stigao je kući, pa se sve relativno brzo zaboravilo.

- On je danas odlično, razvija se posve u skladu sa svojim vršnjacima i nema nikakvih posljedica od toga što je neko vrijeme proveo u inkubatoru. Jako je veseo dječak i sad već pomalo ozbiljan. Ljuti se kad mu kažem da je mali, pogotovo otkad je krenuo u vrtić. Kad kažem da je on moja beba, odmah me upozori da je već veliki i da ga ne mogu tako zvati - priča mama Silvija. Mališan se, doznajemo, s pravom buni, jer u međuvremenu je dobio mlađu seku.

- Prije dvije godine rodila sam djevojčicu, također u Petrovoj. Bila je to normalna trudnoća pa nisam dugo bila u bolnici, no sestre i liječnici su me prepoznali i znali su se šaliti da zbog Andrine hrabrosti u vrijeme potresa trebam imati povlastice. Dan prije poroda nazvala me i doc. dr. sc. Mirta Starčević, pročelnica Zavoda za neonatologiju u Petrovoj, koja je sa suradnicima brinula o Andri i poželjela mi sve najbolje i da se ovog puta - ne vidimo. Srećom, tako je i bilo - priča Silvija Bibić te dodaje kako će ljubaznost i toplinu liječnika i medicinskih sestara u Petrovoj, pogotovo na Odjelu neonatologije, zauvijek pamtiti. .

Podsjetimo, u rano nedjeljno jutro, tog 22. ožujka, na tom je odjelu bilo 26 djece, od čega 19 njih u inkubatorima, odnosno na aparatima koji održavaju vitalne funkcije, a ostala u krevetićima, pod posebnom pažnjom, zato što su rođena kao nedonoščad. Kad se dogodio potres, aparati su ostali bez struje, pa je djecu trebalo održavati na životu ručno, upuhivanjem zraka i masiranjem srca, čemu su odmah pristupili svi liječnici i sestre, ispričala nam je tada doc. dr. sc. Mirta Starčević. Vrlo brzo djeca su evakuirana ispred bolnice, a oni kojima su bili potrebni aparati smješteni su u kućicu domara, gdje su liječnici i sestre neumorno brinuli o njima.

Ministarstvo zdravstva brzo je organiziralo da djecu u inkubatorima prihvate u KB Dubrava, što se ubrzo dogodilo, zahvaljujući sjajnoj reakciji Bad Blue Boysa, članova Dinamove navijačke skupine koji su samoinicijativno došli do bolnice i prenosili inkubatore u kamione No već.iduću nedjelju mališani su opet zahvaljujući BBB prebačeni nazad, nakon što su u Petrovoj raščišćene posljedice potresa. Liječnici i sestre Petrove bolnice posebno su ponosni na to što je sve prošlo bez većih problema i što su sva djeca koja su te noći bila u inkubatorima danas zdrava i dobro se razvijaju.

Vrijedi podsjetiti i na još nešto veliko, navijači Dinama odmah su posredstvom Kluba roditelja nedonoščadi Palčići odlučili pokrenuti niz humanitarnih akcija, kako bi se sakupila sredstva za zamjenu oštećenih uređaja za održavanje vitalnih funkcija djece na Neonatologiji u Petrovoj, U tim je akcijama tijekom nešto više od dva mjeseca prikupljeno 2,4 milijuna kuna potrebnih za nabavu novih uređaja za Petrovu. No, već isti dan kad je zaključena akcija "Vratimo Palčiće u Petrovu"", BBB su najavili da nastavljaju dalje, dok se ne prikupe sredstva dovoljna da sve bolnice u Hrvatskoj ne dobiju najpotrebnije uređaje na odjelima neonatologije. Ukupno je tako, prikupljeno više od 8,1 milijun kuna, odnosno više od 1,085 milijun eura. Bila je to zasigurno jedna od najvećih i najdirljivije organiziranih humanitarnih akcija u Hrvatskoj u kojoj je sudjelovao veliki broj ljudi koji su doprinijeli da se dogodi pravo čudo.