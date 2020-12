Crystal Milutinovic (29) iz Ohija i njezin suprug Marco u rujnu su dočekali trojke. Crystal je i 2018. godine bila trudna s trojkama, ali tada su izgubili dvije od tri bebe, piše The Sun.

Sada imaju Lanu (2) koja je preživjela, te sinčića Demitrija (3) i još tri tromjesečne bebe. Između stalne brige o novorođenčadi i starijoj djeci, mama uspije odspavati jedva sat vremena tijekom noći.

U objavi na TikToku objasnila je kako izgleda život s petero mališana i detaljno je opisala što sve radi noću.

- Sad je 23.30 i starija djeca spavaju. Do sad sam čistila i izdajala se te sad idem u krevet kako bih pokušala odspavati. Suprug će nahraniti bebe, a ja ću preuzeti sljedeće hranjenje i probuditi ih za sat ili dva - kazala je.

Objasnila je da su starija djeca u krevetu obično do 20.30, a tada se počinje izdajati za trojke. Suprug ih obično hrani oko jedan u noći, a ona do tad pokušava odspavati. No ne uspije svaki put. Ustaje ponovo oko tri ujutro kako bi se opet izdojila, nahranila najmlađe, promijenila im pelene i opet ih uspavala.

Do 4.30 će ih nahraniti, izdojiti se i oprati pumpicu kako bi bila spremna za ponovno korištenje za dva sata.

- Sada je 4.38. Starija djeca su se probudila, ali su opet zaspali. Samo su htjeli spavati u mojem krevetu. Oprala sam pumpicu, bebe su site i uskoro će se oglasiti budilica mog supruga - dodala je pojašnjavajući kako će sada pokušati odspavati do šest ujutro kad se bude starija djeca i počinje njihov užurbani dan.

Video je podijelila kako bi podignula svijest o transabdominalnoj serklaži, postupku kojim se pokušava spriječiti prerani porod šivanjem vrata maternice.

Crystal je ostala trudna ubrzo nakon rođenja prvog sina. Nosila je blizance, no preživjela je pobačaj i izvanmateričnu trudnoću.

Bili su oduševljeni kad su sljedeće godine doznali da je opet trudna, a tada je nosila trojke. No nakon poroda preživjela je samo Lana koja je 109 dana bila na odjelu za intenzivnu skrb.

Sad su presretni jer njihova obitelj uživa u Lani, Demitriju i trojkama Malini, Kostadinu i Aleksiji. Njihove zgode Crystal objavljuje na TikToku.