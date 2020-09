Mama sina (30) istjerala iz kuće metlom jer nije htio ništa raditi

Bila je sretna što mu je mogla pomoći, ali nakon što je četiri mjeseca samo sjedio i nije joj u ničemu pomagao, odlučila se da sin lekciju treba naučiti na teži način i istjerala ga metlom

<p>Meksičku javnost začudio je slučaj o 30-godišnjem Meksikancu <strong>Christianu Urielu</strong> kojeg je majka navodno izbacila iz kuće. Naime, on je na sudu podnio tužbu protiv vlastite majke i tete optužujući ih za uznemiravanje. Tvrdi da su ga istjerale iz kuće te ga pritom polijevale vodom. </p><p>Na sudu je izostavio podatak da je tamo živio mjesecima, bez da je doprinosio troškovima kućanstva. </p><p>Njegova majka rekla je da se vratio u roditeljski dom nakon što je izbila pandemija, a u tom periodu ostao je i bez posla. Bila je sretna što mu je mogla pomoći, ali nakon što je četiri mjeseca samo sjedio na kauču i igrao videoigrice, odlučila je da mora nešto poduzeti. Također je objasnila da joj sin nije pomagao u kućanskim poslovima i očekivao je da mu se sve servira na gotovo. </p><p>Kada su se tvrtke ponovno počele otvarati, majka je zamolila sina da potraži posao kako bi mogao doprinijeti obiteljskom budžetu, no on ju je potpuno ignorirao.</p><p>Žena je priznala da je u očaju nazvala sestru te da su ga zajedno izbacile iz kuće, polijevajući ga vodom i udarajući ga metlama.</p><p>Tamošnji mediji prenose da se Christian uvrijedio što ga je majka izbacila te na način kako je to učinila te je cijeli slučaj odlučio prijaviti. Sud još nije donio presudu u ovom slučaju, prenosi <a href="https://www.odditycentral.com/news/30-year-old-man-allegedly-reports-mother-for-kicking-him-out-of-her-house.html" target="_blank">Odditycentral. </a></p>