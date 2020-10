Chelsea-Lee je podijelila\u00a0fotografiju\u00a0podvale na Facebooku, a objava je dobila preko 21.000 lajkova i stotine smije\u0161nih komentara.

<p>Malena Dollie-Leigh Dickson bila je stvarno uzbuđena kad joj je mama Chelsea-Lee Blackburn rekla da je Peppa Pig čeka ispred njihove kuće</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (propusti u odgoju):</p><p>Dollie-Leigh je velika obožavateljica Peppe Pig i odmah je odjurila do prozora kako bi pozdravila svog omiljenog lika iz crtića. Ali, kada je došla do prozora, umjesto Peppe Pig ugledala je truplo od svinje koje se dostavljalo obližnjim mesnicama.</p><p>Njezina mama (29) je više puta pokušala 'prevariti', ali ovo je prvi put da je uhvatila njezin neimpresionirani izraz lica.</p><p>- Vidjela sam razočaranje na njezinom licu, samo me pogledala i rekla: 'Mama, ovo nije Peppa Pig'. Izraz njezinog lica bio je toliko smiješan. Vidjelo se koliko je ljuta na mene jer to nije stvarna Peppa - napisala je ova mama.</p><p>Chelsea-Lee je podijelila fotografiju podvale na Facebooku, a objava je dobila preko 21.000 lajkova i stotine smiješnih komentara.</p><p>- Živimo preko puta mesara i Dollie skoči na prozor svaki put kad mesar dobiva svinje. Ona voli Peppu Pig i uvijek gleda taj crtić na televiziji. Shvaćam da ovo neće biti smiješno svima, ali nisam očekivali da će ova objava postati viralna - dodala je Chelsea-Lee.</p><p>I dok je nekima objava bila smiješna drugi su rekli da je ova mama malo pretjerala, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13032256/mum-pranks-peppa-pig-fan-daughter-carcass/">The Sun</a>.</p><p>- Ovo je zastrašujuće. Zašto bi ovo netko napravio svom djetetu - bio je jedan komentar.</p><p>- Jako okrutno - dodao je drugi.</p>