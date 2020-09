Mame dijele rasporede čišćenja kako bi si olakšale posao u kući

Uz malu djecu, gotovo je nemoguće održati dom urednim, ali mora se održavati čistim. Mame, želeći pomoći jedna drugoj, dijele svoje sisteme čišćenja kako bi si međusobno olakšale

<p>Svoj raspored čišćenja je prva otkrila mama Aussie koja ga je podijelila na Facebook grupi Moms Who Clean.</p><p>Njen detaljan popis na A4 papiru, podijeljen je na dijelove kuće, uključujući kuhinju, blagovaonicu, spavaće sobe, hodnik i kupaonicu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U naslovu je napisala: 'Moj popis čišćenja. On je uglavnom tjedni, tko još ima cjelovit popis čišćenja?'</p><p>Njezina objava je potaknula mnoge druge mame da podijele svoje rasporede, a neke su priznale da im je to svakodnevni raspored, a ne tjedni. </p><p> - Većinu toga radim svakodnevno, osim spavaće sobe, kupaonice i WC-a. Njih čistim jednom tjedno. Također svakodnevno usisavam - napisala je jedna mama na svoj raspored.</p><p>- WOW! Super si. Napravit ću jedan takav popis ... i dati ga svojoj djeci da slijede. Ozbiljno , ovo je sjajna ideja - bio je jedan komentar.</p><p>Mnogi su koristili riječi poput 'nevjerojatno' i 'wow' kako bi izrazili koliko su impresionirani. Neke mame su priznala da nemaju popis čišćenja nego da jednostavno rade ono za što imaju vremena, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12734068/mums-huge-daily-cleaning-schedules-too-much-time-hand/">The Sun</a>.</p><p> </p>