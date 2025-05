Sjetite se čestitati: Mame žive bolje u Norveškoj i na Islandu

Danas obilježavamo Majčin dan, praznik koji slavi ljubav, snagu, podršku i žrtvu koje majke diljem svijeta pokazuju svakoga dana. Ovim danom izražavaju se ljubav i poštovanje prema majkama te se odaje počast ulozi majki u društvu. U većini zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, obilježava se svake godine drugu nedjelju u svibnju. Ovaj se praznik slavi u više od pedeset zemalja u svijetu. Sama proslava ipak se razlikuje od države do države.

Ako malo dublje istražimo povijest čovječanstva, možemo pronaći podatke o tome da su se proslave u čast majkama održavale još od vremena Rimljana i Grka. Grci su svako proljeće organizirali proslave i festivale u čast božica Cybele i Rhee, koje su i same majke. Rimljani su na proljetnom festivalu Hilariji slavili Kibelu, majku svih bogova, prema rimskoj mitologiji.

No njihova tradicija se vremenom izgubila te se ponovno uspostavila tek 1858. u Americi inicijativom hrabrih žena. Ann Reeves Jarvis je 1858. godine organizirala Mother’s Day Work Club, to jest skupove majki kojima je cilj bio poboljšanje sanitarnih uvjeta i smanjenje stope smrtnosti kod dojenčadi. Ann je pokrenula ove skupove i zbog vlastitog iskustva. Naime, ona je rodila trinaestero djece, ali samo je četvero živjelo do odrasle dobi. Potreba za slavljenjem majčinstva jačala je tijekom i nakon američkoga Građanskog rata, kad su se majke okupljale, izmjenjivale i predlagale ideje koje su se zalagale da je rat zlo koje se može spriječiti. Jedna od tih majki bila je Julia Ward Howe, koja je predložila obilježavanje dana nazvanog Mother’s Peace Day. Taj dan prvi put je obilježen 1873., a obilježavao se i nekoliko godina kasnije.

Začetnica ideje o slavljenju majčinstva, Ann Reeves Jarvis, preminula je 1905. godine, ali njezin pokret nastavlja njezina kći Anna Jarvis. Na drugu godišnjicu smrti svoje majke osnovala je Memorial Mother’s Day Meeting, kad je kupila 500 bijelih karanfila te ih dijelila lokalnim majkama u crkvi.

Njezina želja bila je da se Majčin dan službeno obilježava, kako u Americi, tako i u cijelom svijetu. Iako je njezina ideja u početku bila odbijena od američkog kongresa, ipak se na kraju uspjela izboriti za službeno obilježavanje te se on u Americi slavi od 1908. godine. Tri godine kasnije tadašnji američki predsjednik Woodrow Wilson odredio je službeni dan za slavljenje majčinstva, a to je bila druga nedjelja u svibnju. Anna je bila presretna što je uspjela izboriti službeni dan obilježavanja majčinstva. Nedugo nakon SAD-a, Majčin dan postao je praznik i u Engleskoj, zatim u Švicarskoj (1917.), Norveškoj (1918.), Švedskoj (1919.), Njemačkoj (1922.) i Austriji (1924.) a potom se običaj proširio po cijeloj Europi i svijetu.

Neke zemlje slave Majčin dan zajedno s Danom žena (8. ožujka). Međutim, važno je naglasiti da nije riječ o istom prazniku i nikako ih se ne bi smjelo poistovjećivati. Dan žena je globalni dan kojim se slave društvena, ekonomska, kulturna i politička dostignuća žena.

Darivanje cvijećem

Prvu proslavu Majčina dana u Hrvatskoj nagovijestio je 15. svibnja 1927. Katolički list, no gdje je i kako proslava održana nema podataka. Poznato je da je brigu o proslavi preuzela Hrvatska katolička ženska sveza, i to tako da su svi članovi taj dan prikazali svetu misu za svoju majku, a u svim su se crkvama trebale održati propovijedi na temu majki, također i predavanja u društvima i školama. Od tada proslava postaje tradicionalna, a obilježavala se drugu nedjelju u svibnju. Za obnovu proslave Majčina dana u novijoj hrvatskoj povijesti najzaslužnija je Družba Braće hrvatskoga zmaja. Kao najznačajnija hrvatska ustanova utemeljena s ciljem čuvanja hrvatske kulturne baštine te njegovanje uspomena na velike ljude i događaje iz hrvatske prošlosti, odlučili su u Hrvatsku ponovo uvesti proslavu Majčina dana, sjećajući se svih majki koje su u Domovinskom ratu dale svoje živote za slobodu.

Spomen područje Hrvatskoj majci uredili su na Velikoerpenjskom brijegu iznad Tuheljskih toplica, gdje se nalazi i grob majke autora hrvatske himne, Justine Mihanović Petropoljske. Do danas se u Župi Velika Erpenja Majčin dan obilježava svečanom cjelodnevnom proslavom, a od 2000. u obilježavanju posebno sudjeluje i Društvo Hrvatska žena.

Toga dana se majke i bake uglavnom darivaju cvijećem (bijeli i crveni karanfili su uglavnom zaboravljeni) te čestitkama i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Barem je kod nas tako, ali poznato nam je da se tradicije razlikuju, što možemo vidjeti i kad je u pitanju obilježavanje Majčina dana. U određenim zemljama u Europi, posebice u Ujedinjenom Kraljevstvu, Majčin dan tumačio se na drugačiji način. Naime, oni su taj dan obilježavali na četvrtu nedjelju u korizmi, kad su svi vjernici odlazili u svoju "matičnu crkvu", odnosno u crkvu koja je najbliža njihovu domu. Za njih je to način na koji odaju počast majkama, u tišini, uz molitvu. Na primjer, na Tajlandu se isti obilježava u kolovozu, kad je rođendan njihove kraljice Sirikit. U Etiopiji se svake jeseni obitelji okupljaju na višednevnoj proslavi, prilikom čega se priprema velika gozba na kojoj se pjevaju radosne pjesme. Mnogi vjeruju kako se Majčin dan komercijalizirao, a među njima je za života bila i Anna Jarvis, koja je čak i svojevremeno bila podigla tužbu za pretjeranu komercijalizaciju ovoga dana. Anna Jarvis smatrala je da na Majčin dan trebamo probuditi uspavanu ljubav i zahvalnost prema ženama koje su nas rodile. Biti kod kuće jer smo uglavnom odsutni. Razvedriti živote naših majki. Dati majkama do znanja da ih cijenimo, iako to baš ne pokazujemo često. Govorila je kako je Majčin dan tu da nas podsjeti na našu dužnost prije nego što bude prekasno.

Svaki dan - nova ljubav

- Ako niste kod kuće, pišite majci često, javite joj se, recite joj nekoliko lijepih riječi, pohvala i recite joj koliko je volite. Majčina ljubav je nova svaki dan - rekla je jednom Jarvis.

Međutim, čini se da komercijalizacija tog dana samo raste pa tako statistike, primjerice, za SAD pokazuju da se na poklone za mame na Majčin dan u Americi izdvoji oko 14 bilijuna dolara. Pa kako je onda najbolje proslaviti taj dan? Na Majčin dan bitno je čestitati majci, a darivanje bi trebalo biti minimalno i lijepo. Cvijeće i jednostavna čestitka su svakako najpopularniji oblici darivanja na navedeni dan. U svijetu je navedeni dan od osobitog značaja samohranim majkama, majkama koje su odvojene od svoje djece, majkama koje su žrtve nasilja. I dok mnogi misle kako je riječ o još jednom danu žena, istina je da se treba obratiti pozornost na sve majke u svijetu bez obzira na njihov položaj. Uloga majke je jedna od najvažnijih i najtežih uloga u životu. Trenutačno je zemlja s najboljim uvjetima za mame Norveška, a slijede je Island i Švedska.

Među ukupno dvije milijarde žena na svijetu koje su majke, sigurno mnoge nemaju ni približne takve uvjete. Motiv majke i u književnosti je prepoznat kao jedno od velikih nadahnuća. Možda jedna od najpoznatijih pjesama o majci dolazi od ruskog književnika Sergeja Jesenjina: “Jesi l’ živa, staričice moja? Sin tvoj živi i pozdrav ti šalje. Nek’ uvečer nad kolibom tvojom, Ona čudna svjetlost sja i dalje”. Mnogi je znaju i napamet, a ona uvijek može služiti i kao inspiracija. Riječi te pjesme možemo uputiti svojim majkama u čestitki ili ih nositi zapisane u našim srcima.