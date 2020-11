Ona je isprva mislila da pati od \u010dira na ustima nakon \u0161to je primijetila mali izrast na obrazu u lipnju pro\u0161le godine. No, kad je izrast narastao, rezervirala se za konzultacije, biopsiju i magnetnu rezonancu. Ali, njezini pregledi su se poklopili s po\u010detkom pandemije i 'lockdowna' pa su na kraju otkazani.

Mami (23) preko Zooma rekli da ima još šest mjeseci života, a pregledi joj otkazani radi virusa

Kimberley Eccles (23) je prvo mislila da se radi o čiru na ustima, ali kako je izrast na obrazu postajao sve veći, naručila se za preglede, koji su na kraju otkazani zbog pandemije korona virusa

<p>Kimberley iz Leylanda u Lancashiru je provela šest mjeseci u bolovima dok joj je tumor rastao na lijevom obrazu, što je kulminiralo kada se srušila na poslu. Tada je hitno prebačena u bolnicu. Liječnici su joj preko Zooma rekli da se radi o raku i da joj je preostalo samo šest mjeseci života.</p><p>Dijagnosticiran joj je rabdomiosarkom, rijetka bolest tkiva koja se javlja u samo 1% odrasle populacije.</p><p>- Dobila sam jedan posto šanse za preživljavanje i rekli su mi da imam još šest mjeseci života. Bila sam s kćeri kada sam se javila na taj video poziv. Bila sam toliko šokirana da nisam mogla progovoriti - rekla je Kimberley.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za jak imunitet):</p><p>Liječnici su joj rekli kako bi trebala 'stvoriti uspomene' sa svojom sedmogodišnjom kćeri Mayom i partnerom Darrenom Aldredom (24) i ostvariti listu svojih želja jer joj je preostalo malo vremena.</p><p>Ali, Kimberley ne namjerava odustati i skuplja novac za Ameriku gdje bi potražila drugi tretman.</p><p>- Ne mogu to tek tako prihvatiti. Želim gledati kako moja kćer odrasta, kako se udaje za muškarca iz svojih snova i kako živi sretan život - dodala je.</p><p>Ona je isprva mislila da pati od čira na ustima nakon što je primijetila mali izrast na obrazu u lipnju prošle godine. No, kad je izrast narastao, rezervirala se za konzultacije, biopsiju i magnetnu rezonancu. Ali, njezini pregledi su se poklopili s početkom pandemije i 'lockdowna' pa su na kraju otkazani.</p><p>Provela je šest mjeseci u agoniji dok nije završila u bolnici.</p><p>- Bila sam normalna tipična mama, radila sam puno radno vrijeme kao njegovateljica, brinula se o obiteljskom životu kod kuće i odjednom se sve promijenilo - prisjeća se.</p><p>Kimberley bi trebala ubrzo ići na operaciju uklanjanja tumora na obrazu. Nakon što se oporavi, nada se putovanju u Ameriku na tretmane koji nisu dostupni u Velikoj Britaniji.</p><p>- Bit će mi uklonjen cijeli obraz, zajedno s kostima koje će zamijeniti kostima i tkivima s moje noge. Moje lice će ostati paralizirano. Kirurg nam je vrlo jasno dao do znanja da nam ne može i neće dati niti 1% šanse da ovo stvarno uspije, ali je dodao da je to najbolje što mogu učiniti - ispričala je.</p><p>Nakon što se oporavi, nada se putovanju u Ameriku na tretmane koji nisu dostupni u Velikoj Britaniji, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8989161/Mum-23-three-appointments-cancelled-Covid-told-ZOOM-cancer.html">Daily Mail.</a></p><p>Kim prikuplja sredstva za tretmane u Americi i na <a href="https://www.gofundme.com/f/26j55ul19c?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR3-ba-RsGud-j1ljVF8PqbnaS9-gCmhzVT0eH0Em5ObSplOQOUdn5YFYBI">GoFundMe</a> stranici. </p>