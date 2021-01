Rosanna je na Instagramu nedavno objavila post u kojem je napisala:

Sedam tjedana Huga i Oscara proletjelo je u magli neprospavanih no\u0107i, promjena pelena, beskrajnih\u00a0umirivanja\u00a0uplakanih\u00a0beba\u00a0i stalnih\u00a0hranjenja, a istovremenog zadr\u017eavanja\u00a0Sophijine rutine.

Iscrpljena je majka pritom priznala kako su dje\u010daci toliko sli\u010dni da ih je doista te\u0161ko razlikovati, osobito u polutami kod no\u0107nih hranjenja. Stoga se ona dosjetila domi\u0161ljatog trika kojeg je podijelila sa svojim pratiteljima.

Naime, odlu\u010dila je dje\u010dacima nalakirati nokte na nogama kako bi ih lak\u0161e razlikovali. Tako je jedan od dje\u010daka dobio tirkizan lak na no\u017enim prstima, gdje ga je ipak lak\u0161e sakriti nego na rukama.

Dok su jedni pohvalili njenu metodu, drugi su je napali 'kako ih ne mo\u017ee razlikovati' te 'otkud joj ideja da lakira nokte bebi'. No, neke su majke blizanaca rekle da im je \u017eao kako se nisu i same tog dosjetile dok su im djeca bila tako mala, jer bi im to uvelike olak\u0161alo neke stvari, poput rasporeda hranjenja.

U svoju obranu, Rosanna je kriti\u010darima naglasila kako, iako \u0107e joj to mo\u017eda sinovi zamjeriti kad budu stariji, koristila je netoksi\u010dnu boju namijenjenu djeci koja se guli s noktiju.

\u00a0