Jednojajčani blizanci nastaju iz istog jajašca i od roditelja dobivaju isti genetski materijal - ali to ne znači da su genetski identični do trenutka rođenja. Razlog tome je što jednojajčani blizanci uzimaju genetske mutacije u maternici dok još nije u potpunosti satkan njihov DNK, a tek onda se dijele na više stanica.

Novo istraživanje je pokazalo da se genomi kod blizanaca u prosjeku razlikuju za 5,2 mutacije koje se javljaju u najranijem razvoju.

- Jedno posebno iznenađujuće zapažanje je da se neke mutacije kod mnogih blizanaca pojavljuju u gotovo svim stanicama, ali su potpuno odsutne kod drugog - objasnila je Ziyue Gao, docentica genetike na Sveučilištu Pennsylvania.

- Kod 15% jednojajčanih blizanaca jedan blizanac nosi 'značajan' broj mutacija koje kod drugog blizanca ne postoje - objašnjava.

Do pojave blizanaca dolazi kada se jedno oplođeno jajašce, nazvano zigota, razdijeli i stvori dva odvojena embrija. To se obično događa između 1. i 7. dana nakon oplodnje iako se u rjeđim slučajevima dijeljenje zigote može dogoditi između 8. i 13. dana, rekao je Kari Stefansson, direktor tvrtke deCODE genetics (podružnice biofarmaceutske tvrtke Amgen) koja proučava genom čovjeka. Što kasnije dođe do razdvajanja, to će više stanica biti u zigoti, dodaje.

- Dakle, kad jedan blizanac ima mnogo mutacija, a drugi nema, moguće je da su se blizanci razdvojili u izuzetno ranom razvoju, ubrzo nakon što se njihovo zajedničko jajašce prvi put podijelio u dvije odvojene različite stanice - rekla je Gao.

Također je moguće da se jajašce podijelilo nakon desetak nakupljenih stanica, ali da se ta nakupina stanica nije ravnomjerno podijelila između njih. Umjesto toga, jedan blizanac (tj. polovica zigote) je dobio nakupinu stanica koje su uglavnom nastale od jedne zajedničke stanice i stoga nose uobičajene mutacije, dok je drugi blizanac dobio nakupinu stanica kojima te mutacije nedostaju, objasnila je Gao.

- Neke od mutacija su vjerojatno nebitne, ali neke mogu dovesti do raznih bolesti - rekla je Stefansson.

Novo istraživanje, objavljeno 7. siječnja u časopisu Nature Genetics, ponudilo je ovaj jedinstveni pogled na rani razvoj embrija jer su autori u istraživanje uključili i praćenje DNK-a kod tri generacije ispitanika.

Te su osobe uključivale 387 parova jednojajčanih blizanaca i dvije skupine trojčeka, kao i njihove roditelje, supružnike i djecu (trojčeki su također bili monozigotni, što znači da su nastali od istog jajašca), piše Live Science. Sekvenciranjem cijelih genoma od svih ovih članova obitelji, tim je mogao pratiti koje su se mutacije pojavile kod kojih blizanaca, a koje su od tih mutacija potom prenesene na potomstvo blizanaca.

Ako se mutacija prenosi kroz više generacija, to ukazuje da se radi o mutaciji zametne linije - one koja se pojavljuje u jajašcima, spermijima i njihovim prethodnicima. Ako se ta ista mutacija pojavi i u somatskim (nerazmnožavajućim) stanicama roditelja, ta se mutacija vjerojatno pojavila tijekom njihova ranog razvoja, napominju autori.

To je zato što u prvih nekoliko tjedana nakon oplodnje još nije predviđeno da stanice postanu zametne stanice, pa sve stanice mogu naslijediti iste mutacije. Nakon što se stanice diferenciraju u zametne i somatske stanice, nove mutacije koje se pojave u somatskim stanicama neće se prenijeti na djecu te osobe, dok nove mutacije u zametnim stanicama bi to mogle.

- Dakle, ako se takva mutacija pronađe u krvi blizanca i prenese na njihovo potomstvo, ta se mutacija dogodila tijekom njihovog ranog razvoja, kad su sve stanice bile usko povezane - rekla je Gao.

Uz praćenje mutacija kod tri generacije, istraživači su proučavali i razlike u mutacijama kod samih blizanaca, koje nisu bile jednako podijeljene.

- Ovaj fenomen, nazvan mozaicizam, ukazuje na to da se mutacija dogodila nakon oplodnje jajašca, ali prije nego što se jaje razdvojilo na dva dijela, budući da oboje blizanca imaju tu mutaciju, ali nije jednaka - rekla je Gao.

Koristeći obje ove metode, znanstvenici su uspjeli odrediti koje su mutacije nastale u ovako kratkom periodu jako ranog razvoja i koliko često je jedan blizanac imao mutaciju, a drugi nije.

Ukratko, ne može se pretpostaviti da jednojajčani blizanci dijele identičnu DNK, otkrili su.

- Za sada istraživanje je pokazalo da znanstvenici ne bi trebali pretpostaviti da jednojajčani blizanci dijele 100% identičnu DNK. Takve pretpostavke bi ih mogle dovesti do mišljenja da je utjecaj okoliša na razvoj djece preveliki, jer u stvarnosti genetska mutacija može biti izvor određene bolesti ili osobine - zaključio je Stefansson.