Mamina lekcija: Curica bacila dar u smeće, ali brzo je požalila

Haley Hassell je sretna obišla tri trgovine kako bi razveselila svoju 6-godišnju kćer novom pernicom s LOL likovima. No, umjesto osmjeha sreće, kćer je na njezin dar podivljala. Šokirana majka na to je reagirala fantastično - mirno je odlučila darovati tu pernicu siromašnom djetetu, a kćer će pribor za pisanje u školu nositi u vrećici. Željela je time kćer naučiti važnu životnu lekciju koju će pamtiti cijelog života.

Haley je na Facebooku objavila fotografije cijele situacije te uz njih opisala kako se sve dogodilo:

Gospođica Presleigh danas je naučila tešku ljubavnu lekciju. Obišla sam tri različite trgovine kako bih joj nabavila onu LOL pernicu za olovke koju vidite tamo dolje. Kada sam je danas iznenadila njome (vjerovala sam da će biti presretna), pogledala ju je, bacila u smeće i zalupila vratima spavaće sobe. Vikala je: 'To je glupo, svi u mom razredu to imaju... Ne želim to više!'.

🛑WARNING LONG MOM RANT POST!!! 🛑 Mrs. Presleigh learned a tough love lesson today. I went to 3 different stores to get... Objavljuje Haley Hassell u Utorak, 13. kolovoza 2019.

Ok, dakle, tog trenutka vjerojatno mi je izlazio dim iz ušiju i jako sam se trudila da ne izgubim kontrolu nad ovim djetetom za koje toliko naporno radim kako bi nas financijski osigurala i bila sigurna da uvijek dobije što joj treba. Ali, oduvijek sam je učila da bude zahvalna i zna koliko je zapravo sretna, no, čini se da joj treba mali poziv na buđenje!!

Dakle, prije nego što sam potpuno podivljala nad svojim djetetom, sama sebi sam ponavljala da se smirim. Rekla sam joj: 'U redu, dopusti mi da ti nabavim onu koju ćeš koristiti'... Vratila sam se sa novom pernicom, koja je zapravo zip vrećica. Na to je skroz izgubila razum. Odjednom je LOL pernica koju je maloprije bacila u smeće bila dovoljno dobra, a zip vrećica bila je užasna... ali, bilo je prekasno za sve. Rekla sam joj da izvadi LOL pernicu iz smeća i da ćemo sutra pronaći dijete i darovati mu tu pernicu. Ono dijete čija mama i tata nemaju novca za školski pribor ili ćemo je darovati nekome tko mamu i tatu čak nema.

Objasnila sam joj da nema ekskluzivno pravo na posebne stvari i da uzima zdravo za gotovo činjenicu koliko je sretna u životu... Tako, sada će koristiti zip vrećicu i osobno će nekom djetetu pokloniti lijepu pernicu za olovke koja će mu biti od koristi.

Možda ponekad pretjerano reagiram, ali napravila bih sve da joj ništa ne nedostaje u djetinjstvu. Iskreno vjerujem da promjena percepcije i zahvalnost mogu preokrenuti bilo koju životnu situaciju.

Komentara je bilo svakakvih

Komentari uz ovu objavu na Facebooku bili su uglavnom pozitivni, no uvijek se nađe 'bisera' koji to smatraju okrutnim ne razmišljajući u što bi se to dijete pretvorilo kada bi mu majka dopustila tako samoživo i bahato ponašanje.

Neki roditelji nazvali su je čudovištem, govorili joj da je loš roditelj te da loši roditelji odgajaju lošu djecu. Neki je prozivaju što je javno osramotila kćer, no ona u tome ne vidi ništa loše jer je, kaže, ovako na bolniji način naučila važnu životnu lekciju.

- Mrzitelji će uvijek mrziti. Ali, barem sam svoju kćer naučila nešto važno, LOL pernicu i ostali školski pribor smo poslale 5-godišnjoj djevojčici u drugoj državi. Kći je shvatila. Imati pozitivnu perspektivu može vas ojačati ili slomiti u životu. Želim da to zna. Ništa neće biti lako, ali kada vam netko nešto daruje, morate biti zahvalni - rekla je.

Mnogi roditelji su je podržali jer znaju da je takvo djetetovo ponašanje nedopustivo.

"Bravo mama! Kakav sjajan primjer dobrog roditeljstva", "Fantastično. Sve si sto posto dobro napravila, nastavi tako" - bili su neki od primjera dobrih komentara, prenosi scoop.upworthy.com.

