Korisnica TikToka, Lynn Marie, priznala je u videu objavljenom na toj društvenoj mreži kako se mrzi igrati sa svojom kćerkom.

- Sinoć me moja kći tražila da se igram s njom, a ja to mrzim. Vodit ću je u šetnje ili ići negdje da nešto radimo, ali ne želim se igrati s njezinim barbikama. Ali, bilo mi je žao jer je jedino dijete pa sam pristala. Uspjela sam. S pola srca sjela sam s njom i igrala se barbikama 10 minuta. Nije bilo strašno. Kada se probudila sljedeće jutro i spremala za školu, bila je super volje i pitala me hoću li se opet igrati s njom. U sebi sam mislila: 'neeeeeee', ali kada mi je rekla koliko se zabavljala dok smo se prošlu večer igrale s barbikama slomilo mi se srce. Ako joj je moj ravnodušni pokušaj igranja s njom toliko značio, definitivno to mogu ponoviti. Tako da, ne znam, ako vas djeca pitaju da se igrate s njima, odvojite pet minuta i učinite to - ispričala je u videu, koji je do sada pregledan više od milijun puta.

Mnogi su pohvalili njezinu iskrenost i zahvalili su joj se.

- Trebala sam ovo čuti. Ja isto nisam baš za igru, ali uvijek sam za neki izlazak ili neku aktivnost - napisala je jedna majka u komentaru.

Ipak, nekima se nije svidjelo što je Lynn imala za reći, piše Mirror.

Neki su komentirali kako dijete nije tražilo da se rodi i da je roditeljska obaveza biti društvo malenima, a neki su se čudili kako Lynn ne razumije koliko se njezina kći osjeća posebno kada se igra s majkom.

- Doći će dan kada će kći prestati tražiti da provodi vrijeme s tobom, a ti ćeš to htjeti više od svega - upozorio ju je jedan od pratitelja.