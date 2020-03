Manikura u doba korone: Žene sređivale nokte pa ispao kaos

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Treba li nam uistinu sav taj make-up koji stalno gomilamo?

Dok se svijet bori s globalnom pandemijom, neke uslužne djelatnosti poput kozmetičkih salona privremeno su zatvorila svoja vrata. To je mnoge žene koje redovito odlaze na manikuru nagnalo na očajničke poteze da pokušaju same urediti nokte, ali ne običnim lakom, već uz pomoć gela čije nanošenje ipak zahtjeva znanje i iskustvo. Rezultati su urnebesni.

- Provela sam pet sati pokušavajući napraviti vlastite akrilne nokte...rugajte se slobodno - napisala je jedna korisnica Twittera

I spent like 5 hours doing my own acrylics because of quarantine. Make fun of them, please. pic.twitter.com/bT5hHLZZ0P — Low-tier Becky mayocel (@annal1sa97) March 24, 2020

Osim što je pokušavala dobiti bademasti oblik nokta, što je poprilično teško, uzela je i crvenu boju pa je rezultat sve samo ne dobar.

- Nakon četvrtog dana karantene sinoć sam, osim što sam se napila, odlučila sama gelirati nokte, a probudila sam se s najdužim noktima ikad - kaže još jedna korisnica Twittera.

quarantine day 4: got extremely drunk and did my own acrylics last night, woke up with the longest nails i’ve ever had pic.twitter.com/5XqB29mmml — nug exotic (@GH0STGRLS) March 21, 2020

Jedna žena je ipak odustala od uređivanja. Izrast od noktiju nazvala je obrnuti French. Baza nokta je prirodna, a gelirani ostatak je bijele boje što bi u obrnutom svijetu svakako bio popularni French, piše Mirror.

Ladies, show me your quarantine nails. It’s been awhile. I call mine ‘inverse french’ 💅🏽 #StayAtHome pic.twitter.com/tX93mAhx8F — Diana 🖤 (@DianaA) March 27, 2020

