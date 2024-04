Manjak magnezija: Evo koji su prvi simptomi i što uzimati

Magnezij je nužan za opskrbu stanica energijom, a prije svega je važan za zdravlje živčanog sustava. Djeluje opuštajuće i smirujuće te smanjuje razdražljivost živaca i mišića. Odličan je za ublažavanje grčeva i otpušta napetosti.

Pouzdane vrijednosti magnezija prisutnog u tijelu ne mogu se pouzdano odrediti iz krvi. Zbog toga je važno poznavati simptome nedostatka i/ili prekomjernih vrijednosti magnezija, piše PLIVAzdravlje. Glavni simptomi nedostatka su grčevi u mišićima, poteškoće s koncentracijom, nesanica i velika podložnost stresu. Grčevi u mišićima i listovima vodeći su i prvi simptomi manjka magnezija.

- U kontekstu pozitivnog učinka na san, suplementacija magnezij treonatom ili magnezij bisglicinatom ima najviše koristi. Razlog je što su ta dva oblik magnezija daleko najuspješnija u prolasku krv-mozak barijere i zaista dolaze do moždanih stanica. Nakon što se pola sata do sat vremena prije spavanja magnezij apsorbira u moždanim stanicama on aktivira parasimpatički dio centralnog živčanog sustava (kroz aktivaciju GABA-e (gaminoaminomaslačne kiseline), inhibiciju NMDA receptora, snižavanje razine hormona stresa (kortizola), a također vrlo vjerojatno pozitivno djeluje na melatonin (hormon sna) i na renin, izaziva učinak opuštanja, smirivanja, snižava tjelesnu temperaturu, što u konačnici dovodi do bržeg usnivanja i bolje kvalitete sna - komentira mag. nutricionizma Roko Marović, iz savjetovališta Nutrivision.

S obzirom na to da kakao sadrži visoku dozu magnezija, pozitivan učinak na san možete imati i od šalice toplog kakaa prije spavanja. U toj su kategoriji i indijski oraščići i bademi. Slično je i s bananom, dok su dobar izbor za večeru lososa ili skuše, koji sadrže i magnezij. No, ako se ne hranite kvalitetno, bavite se sportom ili težim fizičkim radom te ako imate česte glavobolje i bolove u mišićima, dobro je razmisliti o dodatku prehrani koji ga sadržava.

Unos viška magnezija putem hrane rijetka je pojava. Prije će se takvo nešto dogoditi prekomjernim unosom dodataka magnezija. Među prvim simptomima koje ćete primijetiti su proljev i grčevi u trbuhu, dok se kod većih doza može javiti umor, crvenilo lica, zadržavanje tekućine, zbunjenost i depresija. U tom slučaju, odmah prestanite s korištenjem dodatka. Preporučena dnevna doza magnezija kreće se oko 400 do 410 miligrama za muškarce, odnosno od 300 do 310 miligrama za žene.